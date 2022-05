Grüne Insel im Ortskern: Alter Friedhof soll zu kleinem Park werden

Teilen

Die vielen leeren Grabstellen im altem Friedhof am Oskar-von-Miller-Platz will die Gemeinde mit Bäume und Hecken bepflanzen, um dem Areal einen parkähnlichen Charakter zu verleihen. © Thomas Plettenberg

Weil 230 Grabstellen nicht mehr belegt sind, will die Gemeinde den alten Holzkirchner Friedhof am Oskar-von-Miller-Platz auch in einen kleinen Park verwandeln. Jetzt beginnt der Umbau.

Holzkirchen – Mehr Grünflächen schaffen im Ort – diesem Ziel hat sich die Marktgemeinde Holzkirchen verschrieben. Festgehalten ist dies auch im Ortsentwicklungskonzept. Ein „grünes Band“ könnte künftig am alten Friedhof am Oskar-von-Miller-Platz entstehen. Denn dieser soll, so will es die Gemeinde, parkähnlich gestaltet werden. Das hatte der Orts- und Verkehrsplanungsausschuss bereits im November beschlossen. Azize-Sabriye Özdemir, Mitarbeiterin im Bauamt des Rathauses, präsentierte nun im Hauptausschuss die ersten Schritte dazu.

Demnach werden auf dem gesamten Gebiet nach und nach Bäume und Hecken gepflanzt und Sitzmöglichkeiten errichtet. Man wolle jetzt schon mit der Bepflanzung beginnen, „damit in zehn Jahren schöne Bäume stehen“, erklärte Özdemir. Möglich wird das, weil derzeit gut 230 Grabstellen nicht belegt sind. „So was ist ein großer Aufwand für den Friedhofsgärtner“, erläuterte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU).

Da in bestimmten Bereichen des Friedhofs künftig keine neuen Gräber mehr angelegt werden, kann die so gewonnene Fläche neu bepflanzt werden. Insgesamt soll die Aufenthaltsqualität dadurch gestärkt werden. Möglichkeiten zur Urnen- und Baumbestattungen werden ebenfalls geplant, wie aus Özdemirs Erläuterungen deutlich wurden.

Das fand Anklang bei Gemeinderätin Anita Gritschneder (Grüne): „So werden exotischere Bestattungsformen möglich, ohne dass alle auf den neuen Friedhof gehen“, meinte Gritschneder. Sebastian Franz (CSU) betonte, dass man den Friedhof nicht gänzlich zum Park umgestalte, sondern dessen Attraktivität steigere.

Grablegungen sollen auch weiterhin möglich sein, wünschte sich Martin Taubenberger (FWG). „Wir vertreiben keinen aus dem Friedhof“, versicherte der Bürgermeister. Elisabeth Dasch (SPD) regte an, das derzeit noch geltende Hundeverbot zu lockern, um einen Friedhofsbesuch mit angeleinten Hunden zu ermöglichen.

Einstimmig fassten die Ausschussmitglieder den Beschluss, externe Landschaftsgärtner mit der Umsetzung der Sofortmaßnahmen zu beauftragen, die das Architekturbüro TRR Ritz & Ließmann erarbeitet hatte. Langfristig, so erklärte Özdemir, werde der gemeindeeigene Bauhof die Pflege dieses Friedhofparks übernehmen.

ANDREAS WOLKENSTEIN

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.