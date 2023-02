Muskelaufbau kommt richtig teuer: Weyarner (44) muss nach Bestellung im Internet 9000 Euro Strafe zahlen

Weyarner hat gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz musste sich ein 44-Jähriger aus Weyarn nun vor dem Amtsgericht Miesbach verantworten.

Weyarn – Laut Anklage hat er sich im Juni 2020 zehn Ampullen eines Präparats zur Förderung des Muskelaufbaus übers Internet bestellt. Im Juli 2021 soll dann eine weitere Bestellung erfolgt sein. Doch die illegale Substanz kam nicht an, da die Lieferung von Beamten des Hauptzollamtes in Frankfurt am Main beschlagnahmt wurde. Im März 2022 fand die Polizei im Auto des Mannes dann weitere Dopingmittel. Der Angeklagte selbst schwieg auf Anraten seines Verteidigers Tom Heindl. Dieser erklärte, sein Mandant sei davon ausgegangen, dass die angeforderten Präparate legal wären. Dem hielt Amtsrichter Walter Leitner die Aussage entgegen, die der Angeklagte bei der Polizei gemacht hatte. Nach eigenem Bekunden habe er vor den Bestellungen Einsicht in das „schwarze Buch“ genommen, in dem Doping-Substanzen aufgeführt sind. Folglich habe er nicht davon ausgehen können, dass die bestellten Mittel legal sind. Damit sei zumindest ein bedingter Vorsatz gegeben.

Ein Versehen wurde dem Angeklagten jedoch zugutegehalten. So war die Bestellung der zehn Ampullen im Juni 2020 nur durch seine eigenen Angaben ans Licht gekommen. Er hatte der Polizei gegenüber erwähnt, das Dopingmittel schon vor dem Juli 2021 einmal bestellt zu haben, obwohl die frühere Bestellung bis dahin nicht Gegenstand der Ermittlungen gewesen war. Für den Fall eines Geständnisses stellte Leitner dem Angeklagten daher eine Verringerung des Strafmaßes in Aussicht. Nach kurzer Besprechung erklärte Heindl dann, sein Mandant räume die Vorwürfe vollumfänglich ein.

Auf die Frage Leitners, ob er denn zu seinem Kraftsport etwas sagen wolle, antwortete der Weyarner mit bitterer Ironie: „Ich habe mittlerweile gelernt, dass es schlecht ist, was zu sagen.“ Gleichwohl schilderte er dann sein Erschrecken darüber, dass plötzlich die Polizei vor seiner Haustür gestanden habe, obwohl er sich keiner Schuld bewusst gewesen sei. Die Hausdurchsuchung habe er als demütigende Situation erlebt, die „an sich schon eine Strafe“ gewesen sei. Energisch verneinte er dann auch Leitners Frage, ob er immer noch Aufbausubstanzen nehme. Höchstens Eiweißriegel kämen noch zum Einsatz. Sein Geständnis bei der Polizei und die Tatsache, dass er sich durch seine Aussage zusätzlich belastet hatte, wertete der Staatsanwalt zugunsten des Angeklagten, ebenso auch seine bisherige Unbescholtenheit. Zu seinen Lasten ging allerdings die hohe Menge der Substanzen, so dass eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 60 Euro gefordert wurde. Der Richter verhängte schließlich die auch von der Verteidigung anvisierten 130 Tagessätze. In zwei Fällen sei es nur beim Versuch geblieben, lautete die Begründung. Dennoch habe es sich um mehrere Fälle gehandelt, sagte Leitner und wies auf die erheblichen Gesundheitsrisiken hin: „Sich so etwas ohne ärztliche Begleitung zu bestellen und zu spritzen, das muss man erst einmal können.“

Stefan Gernböck