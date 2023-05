Nur Mitgliedsbeitrag trübt Stimmung: Anbietergemeinschaft unterm Strich zufrieden

Teilen

Die Anbietergemeinschaft Bauernhof- und Landurlaub kommt immer wieder mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) zusammen, zuletzt in Holzkirchen. © privat

Nach der Corona-Pandemie ist die Nachfrage im Übernachtungs-Tourismus ebenso wie speziell beim Bauernhof- und Landurlaub wieder gut.

Landkreis –Dieses positive Stimmungsbild wurde jetzt bei der Jahresversammlung der Anbietergemeinschaft Bauernhof- und Landurlaub im Bayerischen Alpenland gezeichnet. Das Treffen dieser großen Anbietergemeinschaft, die 2016 durch die Verschmelzung der Anbietergemeinschaften aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen („Tölzer Land“), Weilheim-Schongau („Pfaffenwinkel/Ammersee-Lech“), Garmisch-Partenkirchen („Zugspitzregion/Werdenfelser Land“) und Miesbach („Alpenregion Tegernsee-Schliersee“) geschaffen wurde, fand diesmal im Reutberger Klosterbräustüberl statt.

Das „Tölzer Land“ ist in der Anbietergemeinschaft Bayerisches Alpenland auch am stärksten vertreten, wie aus dem Jahresbericht der Vorsitzenden Helga Gretschmann aus Schöffau hervorging. Derzeit kommen 66 Mitgliedsbetriebe von hier, 43 aus dem Bereich Garmisch, 59 aus dem Miesbacher Gäu und 54 aus der Weilheimer Region. Der größte Anteil der Betriebe sind Bauernhöfe mit aktiver Produktion, ein kleiner Teil sind „Landhöfe“, die keine aktive Landwirtschaft mehr betreiben. 80 Mitgliedsbetriebe böten jeweils zwei Ferienwohnungen an – dies sei die häufigste Konstellation, so Gretschmann. Nur auf 14 Höfen gebe es fünf oder mehr Ferienwohnungen.

Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema

Das Thema Nachhaltigkeit steht auch beim Bauernhofurlaub an vorderer Stelle. Fortbildungs- und Infoveranstaltungen zu diesem und anderen Themen sowie zu den neuen Sterne-Klassifizierungs-Richtlinien waren im Programm der zurückliegenden Monate zu finden. Letztere hatten bei den Vermietern für Unruhe gesorgt, war doch im Vorfeld der Eindruck entstanden, dass die neuen Kriterien für manche Unterkünfte eine Zurückstufung ihrer bisherigen Bewertung bedeuten würde. „Dem ist nicht so“, erklärte Bauernhofurlaub-Landesvorsitzende Gerda Walser und appellierte an die Mitglieder, sich weiterhin der Qualitätsprüfung zu stellen.

Ein Handicap sei mitunter die Wohnungsgröße: Bei der Genehmigung werde oft darauf verwiesen, dass nicht mehr als 50 Quadratmeter zulässig seien, so Walser. „Doch in den diesbezüglichen Statuten ist keine genaue Quadratmeter-Zahl angegeben, die Vorgabe kommt oft vom jeweiligen Landratsamt. Da müsst ihr nachhaken.“ Überdies warb Walser dafür, trotz heutiger Online-Welt im Print-Werbekatalog zu inserieren. „Die Nachfrage ist groß, die Leute wollen was in der Hand haben.“ Und nicht zuletzt sei auch die Teilnahme an der Bewertung durch die Gäste um den jährlich ausgespielten „Goldenen Gockel“ nicht nur für die Bestplatzierten – 2022 die Familien Erhard in Böbing und Summerer in Hausham –, sondern für die ganze Marke beste Reklame.

Mitgliedsbeiträge angehoben

Wenig Begeisterung erntete Alpenland-Geschäftsführer Georg Saur mit seiner Ankündigung, dass die Mitgliedsbeiträge angehoben werden müssten. Angesichts von Inflation und allgemeinen Teuerungen sei es unumgänglich, die je nach Anzahl der Unterkünfte pro Betrieb gestaffelten Beiträge anzuheben. „Unser Haushalt ist ohnehin auf Kante genäht.“ Die Anbietergemeinschaft sei nicht nur eine Buchungsplattform, sondern böte darüber hinaus Interessensvertretung, Werbung, Beratung, Seminare, Lehrfahrten und dergleichen.

In ihrer Vorschau wies Tölzer-Land-Vertreterin Annemarie Bernwieser, eine von drei stellvertretenden Alpenland-Vorsitzenden, auf die geplanten Vorträge über Preisgestaltung, Bezahlsysteme Achtsamkeit, Zeitmanagement und vor allem auf die Beteiligung beim „Heilbrunner Kräuterzauber“ im Juli hin. „Da brauchen wir Standpersonal.“ Generell sei der Mangel an Standpersonal ursächlich dafür, dass manche Aktionen auf Messen und Ausstellungen nicht mehr möglich seien, bedauerte Gretschmann.

Von Rosi Bauer