16. Otterfinger Kulturwoche: Musikalische Luftsprünge zum Auftakt

Die 16. Otterfinger Kulturwoche ist eröffnet. Und wie! Temperamentvoll brachte Julia von Miller mit ihren Männern am Samstagabend Stimmung in die nahezu ausverkaufte Aula.

Otterfing – Julia von Miller kam bestens an. Und das mit einem Programm, das die Besucher zwar von Anfang an mit seinen Rhythmen mitriss, gleichzeitig aber auch inhaltlich ein Statement war.

„Musikalische Luftsprünge und Widerständchen in kritischen Zeiten“ hatte die Sängerin und Moderatorin mit ihren „Capriolen“ angekündigt und dem Publikum eine Auswahl deutscher Unterhaltungsmusik aus den 20er, 30er und 40er Jahren offeriert. Die bescherte Ohrwürmer, eröffnete aber auch überraschende Details. Wer hätte etwa geahnt, dass der Kabarettist und Operettensänger Max Hansen (1897 – 1961) in der dritten Strophe seines am Münchner Platzl gesungenen Widerständchens „War‘n Sie schon mal in mich verliebt?“ Adolf Hitler nach einem Hofbräuhausbesuch ein glühendes Bekenntnis zu einem Mann andichtete und den Führer eingestehen lässt, dass er „am größten Dreck“ seine Freude habe. Auch das durch Zarah Leander berühmt gewordene „Kann denn Liebe Sünde sein“ des Wahl-Wiesseers und wegen seines Bekenntnisses zur Homosexualität zweimal zu Gefängnisstrafen verurteilte Bruno Balz (1902 – 1988) hörte man vor dem Wissen um diesen Hintergrund anders.

Julia von Miller bei Otterfinger Kulturwoche: Unterhaltungsmusik mit Hintergrund

Sie habe sich mit ihrem Capriolen-Programm auf diese Zeit gestürzt, weil sie sich durch „wunderbare Texte voll feinem Humor und Schliff und ohne Hau-Drauf-Pointen“ auszeichne, erzählte die Münchnerin, die sich in Otterfing an Kindertage erinnert fühlte, weil ihre Eltern in Eulenschwang bei Sauerlach ein Häuschen hatten.

Vor dem dunklen Panorama der damaligen politischen Situation entstanden Lieder, die musikalisch mitreißen, aber auch das genaue Hinhören lohnen.

Dass sie allerlei Schätze gehoben hat, ist auch der Tatsache geschuldet, dass Miller in ihrem „ersten Leben Buchhändlerin war“ und mit Akribie und Freude fand, was nicht nur ihr an so einem Abend Spaß bereite. Lieder, die auch einmal nur „aus Unsinn mit Musik“ bestehen dürfen, die von Freiheit und Liebe handeln und die Frechheit hoch leben lassen, sich nicht immer nur stromlinienförmig durchs Leben zu bewegen.

Zu Friedrich Holländers „Laß mich einmal Deine Carmen sein“ hopst sie über die Bühne, dass die Locken hüpfen. Die Caprifischer interpretiert sie mit blubbernden Backen aus der Sicht eines Karpfen. Miller gibt den Liedern ihre eigene Handschrift. Nicht nur durch ihre temperamentvolle und stimmgewaltige Darbietung. Auch durch eigene Strophen oder wenn sie einem Albers-Schmachtfetzen Samba-Rhythmen unterlegt.

Ihre Männer, ohne die sie nirgends hingehe, machen das Programm perfekt: Die Jazzvirtuosen Robert Probst am Flügel, Ludwig Leininger am Kontrabass und Dieter Holesch an verschiedenen Saiteninstrumenten begeistern. Umso mehr, wenn sie zu Improvisationen ansetzen.

Otterfinger Kulturwoche erstmals mit neuem Organisationsteam

Erstmals nur entspannt zurücklehnen konnte sich Hertha Böhner. 2003 hatte sie die Kulturwoche während der Herbstferien ins Leben gerufen und bald zu einer renommierten Veranstaltung etabliert. Heuer übergab sie die Organisation in jüngere Hände und war selbst nur noch als Ausstellende ihrer Fotografien dabei. Conni Seitz und Gabriele Hofweber dankten im Namen ihrer Nachfolger und wurden ihrerseits von Vize-Bürgermeisterin Ulrike Stockmeier begrüßt, die dem neuen achtköpfigen Team „viel Erfolg und Glück“ wünschte.

