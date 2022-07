Als Otterfing zu Miesbach kam

Von: Andreas Höger

Seit 50 Jahren ist Otterfing politisch in Richtung Berge orientiert: Am 1. Juli 1972 musste die Gemeinde vom Landkreis Wolfratshausen in den Landkreis Miesbach wechseln. Damals hatte der Ort gut 2000 Einwohner, heute sind es fast 5000. Otterfing wollte bei Wolfratshausen bleiben Plötzlich wackelte die Selbstständigkeit Einige der alten Bande sind noch sichtbar © Thomas Plettenberg

Vor 50 Jahren, am 1. Juli 1972, bekam der Landkreis Miesbach Zuwachs: Die Gemeinde Otterfing stieß zur Familie. Im Zuge der damals heiß diskutierten Gebietsreform, als der Freistaat die Zahl seiner Landkreise halbierte, musste Otterfing den Landkreis Wolfratshausen verlassen.

Otterfing – Der Landkreis Miesbach gehörte zu den Gewinnern der großen Gebietsreform von 1972. Das Territorium blieb komplett, war für die beabsichtigten größeren „Zuschnitte“ aber zu klein. Also bedienten sich die Reformer am Landkreis Wolfratshausen, der trotz seiner Größe zerschlagen wurde und deren Torso im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen aufging.

Otterfing zählte damals mit gut 2000 Einwohnern zu den sieben einwohnerstärksten Gemeinden des Altlandkreises Wolfratshausen. Selbst die 2000 Otterfinger reichten zwar noch nicht, um die von den Reformern angestrebten 80 000 Einwohner zu erreichen. „Der Landkreis Miesbach verfügt aber über viele wachstumsintensive Gemeinden, die ein rasches Anwachsen der Bevölkerung erwarten lassen“, heißt es in einer Drucksache des Landtags vom 10. November 1971. Und weiter: „Der Landkreis kann für sich bestehen bleiben.“

Kreistag und Gemeinden an Mangfall, Schlierach und Leitzach hörten das gerne, nur die Otterfinger haderten. Bereits im Frühjahr 1971 hatte es im Gemeinderat Vorberatungen gegeben. „Offenbar waren auch eine Bürgerversammlung und eine Abstimmung geplant gewesen“, glaubt Rathaus-Geschäftsführer Markus Stark, der zu den Vorgängen damals aber sehr wenig im Rathaus-Archiv fand. Ob es zur Bürgerbefragung kam, ist unklar.

Ein Knackpunkt war die künftige Gliederung der Schulsprengel. Jakob Eglseder, bis 2020 Bürgermeister, war damals 14 Jahre alt. „Man hat einiges ausprobiert“, erinnert er sich, „in der sechsten Klasse waren die Baiernrainer bei uns, in der siebten Klasse die Sauerlacher.“ Die Experimente seien als Vorbote gedeutet worden. „Allen war klar, da ist was im Busch.“

Otterfing wollte bei Wolfratshausen bleiben

Als die Landkreis-Reform näher rückte, stellte der Gemeinderat klar, dass Otterfing bei Wolfratshausen bleiben wolle. „Dieser Wunsch kann aber nicht erfüllt werden“, steht in der Landtags-Drucksache nachzulesen und auch die Begründung dafür: „Die Gemeinde gehört eindeutig zum Verflechtungsbereich des zentralen Ortes Holzkirchen und zu den Wohnsiedlungsgemeinden entlang der S-Bahn München-Holzkirchen.“

Das Kriterium der neu eingeführten S-Bahn-Verbindung sei ausschlaggebend gewesen, glaubt Bürgermeister Michael Falkenhahn. Da das Ende des Altlandkreises Wolfratshausen besiegelt war, habe es für Otterfing nur die Option gegeben, sich München-Land oder eben Miesbach anzuschließen. Die Gemeinde habe deswegen „Fühlung mit den Nachbargemeinden“ aufgenommen, hat Stark alten Beschlussbüchern entnommen. Die Entscheidung indes, sie fiel in München. „Die Eingliederung in den Landkreis Miesbach erscheint allein als sinnvolle Lösung“, heißt es im Beschluss des Landtags.

Dem Neuling wurde kein roter Teppich ausgerollt. „Otterfing war für den Landkreis-Süden lange ,diese Gemeinde hinter Holzkirchen‘“, sagt Eglseder. Das Stiefkind aus dem Norden musste um Anerkennung kämpfen – und sehr bald auch um die Selbstständigkeit. Denn aufbauend auf die Landkreisreform rollte kurz darauf die Gemeindereform übers Land. 5000 Einwohner gab die Staatsregierung anfänglich als Mindestgröße vor. Die im Westen angrenzende Altgemeinde Baiernrain hatte die Wahl, ob sie sich Otterfing anschließt oder der neu entstehenden Großgemeinde Dietramszell. „Die Entscheidung war knapp“, erinnert sich Eglseder, „vielleicht spielte auch der Maibaum eine Rolle, den Otterfinger Burschen kurz davor in Baiernrain gestohlen haben.“

Plötzlich wackelte die Selbständigkeit

In der Folge wackelte die Otterfinger Selbstständigkeit. „Die Planung ging dahin, wie Föching und Hartpenning nach Holzkirchen eingemeindet zu werden“, vermutet Eglseder. Dem damaligen Bürgermeister Franz Wohlschläger und seinem Stellvertreter Anderl Stockmeier sei es gelungen, die Unabhängigkeit zu retten. Noch heute sei die Angst zu spüren, „dass Holzkirchen uns schluckt“, sagt Rathauschef Falkenhahn. Er selbst glaubt das nicht. „Der Regionalplan sieht uns als starken ,Potenzialort’.“ Anstatt Gemeinden zusammenzulegen sei es sinnvoller, mehr interkommunale Projekte anzupacken und hier vom Staat stärker gefördert zu werden – auch über Landkreis-Grenzen hinweg.

Einige der alten Bande sind noch sichtbar

Die alten Bande Otterfings in den Westen sind politisch zwar seit einem halben Jahrhundert gekappt. Kirchlich besteht die Verbindung aber bis heute. Baiernrain und Steingau werden als „Oberpfarr“ von der katholischen Pfarrei Otterfing betreut. Die Baugenossenschaft Wolfratshausen hält noch Wohnhäuser in der Palnkamer Straße und Holzham. Und dass die Kreisstraße, von Westen kommend, am Bahnhof endet, liegt daran, dass sie der Landkreis Wolfratshausen einst baute, um seinen östlichsten Punkt anzubinden.

