Ein Sattelzug ist am späten Mittwochabend auf der A8 bei Otterfing von der Straße abgekommen, einen kleinen Hang hinab gefahren und im Grünstreifen zum Stehen gekommen.

Otterfing - Ein Sattelzug ist am späten Mittwochabend auf der A8 bei Otterfing von der Straße abgekommen, einen kleinen Hang hinab gefahren und im Grünstreifen zum Stehen gekommen. Wie die Polizei meldet, bemerkten Beamte der Autobahnpolizei den Lkw gegen 23.30 Uhr, als sie in Richtung München unterwegs waren. Der Lkw stand in Fahrtrichtung München rechts neben der Leitplanke im Grünsteifen.

A8 bei Otterfing: Sattelzug fährt Hang hinab - THW im Einsatz

Der Sattelzug, der in Portugal zugelassen war und von einer 23 jährigen Portugiesin gelenkt wurde, hatte 24 Tonnen Mörtelmasse und Kühlschränke geladen. Als Grund für das Abkommen von der Fahrbahn gab die Fahrerin an, dass sie zuvor von einem Pkw geschnitten wurde und sie den Sattelzug nach rechts lenken musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden nicht verletzt. Am Sattelzug entstand ein Schaden von run 10.000 Euro. Eine Abschleppfirma aus Brunnthal wurde mit der Bergung des Sattelzugs beauftragt.

Da zur Bergung des LKW zunächst die Ladung gelöscht werden muss, wurde das THW München Land alarmiert. Dieses lud die Ladung um. Im Laufe des Freitagmorgens soll der Sattelzug mit einem Bergekran geborgen werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens, kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen während der Verladung.

