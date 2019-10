Riesen-Stau auf der A8 am Mittag: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen - Polizei mit Lob an Autofahrer

Auf der A 8 in Richtung München ist es zwischen Holzkirchen und Sauerlach zu einem Auffahrunfall mit fünf Autos gekommen. Neue Details der Polizei.

Update von 17.34 Uhr: Die Autobahnpolizei Holzkirchen veröffentlichte neue Details nach dem Auffahrunfall auf der A8, an dem fünf Autos beteiligt waren. Demnach war am Sonntagmittag gegen 12 Uhr eine Frau aus dem Landkreis Lindau mit ihrem Auto auf der A8 in Richtung München unterwegs. Die 69-Jährige befuhr die mittlere Spur. Verkehrsbedingt musste sie abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 67-Jähriger aus Magdeburg sowie ein dahinter fahrender 25-Jähriger aus München erkannten die Situation und bremsten ebenfalls ab.

Doch ein 48-Jähriger aus Aschersleben übersah laut Mitteilung der Polizei diese Bremsvorgänge. Er fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf und schob dabei die Fahrzeuge vor ihm aufeinander. Ein 75-Jährige aus München übersah wiederum diesen Unfall und fuhr ebenfalls auf den Wagen des 48-Jährigen auf.

A8: Unfall mit fünf beteiligten Autos bei Otterfing - Polizei mit Lob

Eine Person wurde leicht verletzt und in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall und die Unfallaufnahme waren die mittlere und rechte Fahrspur kurzzeitig gesperrt, wodurch sich schnell ein Rückstau gebildet hatte. Die beteiligten Unfallfahrzeuge konnten dann auf den Standstreifen geschoben werden, wobei sich der Stau langsam wieder auflöste.

An der Unfallstelle waren vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Holzkirchen mit 20 Mann und zwei Fahrzeuge der Autobahnmeisterei Holzkirchen zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Zusätzlich waren auch ein Notarzt und zwei Rettungsfahrzeuge an der Unfallstelle. Zwei Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen aus Holzkirchen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

In ihrer Mitteilung hebt die Polizei besonders hervor, das „bei diesem Unfall die Rettungsgasse recht gut geklappt hat und die Einsatzkräfte schnell am Einsatzort eintreffen konnten“.

Riesen-Stau auf der A8 in beide Richtungen am Mittag: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen

Update von 14.23 Uhr: Der Stau hat sich weitgehend aufgelöst. Die Unfallstelle ist geräumt.

Erstmeldung von 12.45 Uhr: Stau auf A8 bei Otterfing nach Unfall

Otterfing - Auf der A8 in Richtung München ist es zwischen Holzkirchen und Sauerlach zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilt, ereignete sich der Unfall bei Kilometer 21 auf Höhe Otterfing. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr sind vor Ort. Der Verkehr staut sich bis auf Höhe Mitterdarching.

Riesen-Stau auf der A 8: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen bei Otterfing

Auch in der Gegenrichtung staut sich der Verkehr. Hier reichen die Behinderungen bis zum Kreuz München Süd zwischen A 8 und A 99.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Laut Polizei wurde aber niemand schwer verletzt. Weitere Informationen werden wir veröffentlichen, sobald wir sie erhalten.

