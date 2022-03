Trainer erklärt, warum souveränes Klettern keine Frage der Kondition ist

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Hilft, Ziele zu erreichen: Klaus Plaschka ist Alpin-Coach der DAV-Sektion Otterfing. © Thomas Plettenberg

Mentale Unterstützung am Berg liegt im Trend. Nun bietet auch die Sektion Otterfing des Deutschen Alpenvereins (DAV) sogenanntes Alpin-Coaching an. Inwiefern Bergsportler davon profitieren können, erklärt Klaus Plaschka (51). Der Klettertrainer des DAV, der hauptberuflich als Führungskraft in der Messe-Branche arbeitet, ist ausgebildeter systemischer Coach – und hat seine eigenen sportlichen Erfolge auch mithilfe von Mentaltraining erreicht.

Herr Plaschka, was passiert beim Mentaltraining und Coaching eigentlich genau?

Im Wesentlichen geht es darum, Menschen bei der Erreichung eines bestimmten Ziels oder beim Finden einer Lösung für ein bestimmtes Problem zu unterstützten. Die Idee ist, durch richtiges Nachfragen und das Anbieten von Perspektivwechseln im persönlichen Gespräch eine eigenständige Lösungsfindung zu erreichen. Hier liegt auch der Unterschied zur Beratung: Ein guter Rat kann passen, aber auch nicht. Beim Coaching dagegen soll der Klient selber auf eine Lösung kommen, die zu ihm passt.

Was hat das mit Bergsport zu tun?

Beim Alpin-Coaching gibt es zwei denkbare Situationen. Die eine ist das Zielerreichungscoaching: Jemand will zum Beispiel den berühmten Jubiläumsgrat der Zugspitze überschreiten, hat aber ein bisschen Angst vor dieser sehr anspruchsvollen Tour. Hier kann es helfen, sicher seiner Ressourcen bewusst zu werden, seiner konkreten Sorgen und Lösungsansätze dahinter. Das erarbeiten wir im gemeinsamen Dialog. Eine klassische Situation für ein Problemlösungscoaching ist folgende: Ein Paar geht miteinander zum Klettern. Einer von beiden macht das vielleicht nur seinem Partner zuliebe und hat eigentlich sogar Sturzangst. Dann gibt es Diskussionen an der Wand: Nimm diesen Griff, nimm jenen, bis derjenige mit Sturzangst total frustriert ist. Beim Coaching schauen wir hinter die Sturzangst und versuchen, emotionale Barrieren aufzulösen. Oft sind es ja Gefühle, die uns im Weg stehen.

Liegt die Lösung dieses Problems darin, die Sturzangst zu überwinden oder anzuerkennen, dass der Klettersport einfach nicht zu einem passt?

Das ist ein wunderbarer Coachingfall, wo es herauszufinden gilt, was dem Sportler wichtig und was möglich ist. Manche Erkenntnis kann durchaus befreiend sein. Ich denke, man sollte einen Sport machen, der einem entspricht. Denn Sport soll Spaß machen und nicht zu Unzufriedenheit führen. Aber wenn einer ein konkretes Ziel erreichen will, unterstützen wir das. Ich zum Beispiel habe mir immer vorgenommen, kontinuierlich im achten Grad zu klettern. Aber irgendwie war es immer so, dass ich es nicht geschafft habe. Im Prozess des Coachings habe ich erkannt, dass ich mir viel zu großen Druck gemacht habe und warum. Seit der Druck weg ist, kann ich plötzlich stabiler auf diesem Niveau klettern. Interessant, oder? Der Sportkletterer Wolfgang Güllich meinte einmal: „Das Gehirn ist der stärkste Muskel beim Klettern“. Ob man eine Kletterroute souverän meistert oder einen MTB-Downhill im Flow genießen kann, hat nur bedingt mit Training und Kondition zu tun. Hier spielen oft ganz andere Faktoren eine Rolle, die einem aber meist nicht bewusst sind.

Profisportler lassen sich bekanntermaßen coachen. Aber braucht’s sowas wirklich auch im Hobbysport?

Es scheint ein Bedürfnis zu sein. Das sieht man daran, dass in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen Coaching weit verbreitet ist. Führungskräfte lassen sich coachen, es gibt auch Coaching für Mitarbeiter. Sogar in der Schule ist es mittlerweile Gang und Gäbe. Warum sollte es nicht auch bei Hobbies Thema sein? In jedem Fall ist es im Bergsport auf verschiedenen Kanälen und auch im Alpenverein zunehmend auf der Agenda.

Wie hoch ist die Nachfrage nach Ihrem Alpin-Coaching?

Sie hält sich noch in Grenzen. Vielleicht befürchten manche, sie müssten auf die Couch (lacht). Oder sie denken, sie müssten einfach nur mehr trainieren, um ihr Ziel zu erreichen. Allerdings ist das Angebot vielen auch noch nicht bekannt. Wir haben es gerade erst in unser Jahresprogramm der Sektion Otterfing aufgenommen. Es ist ein Pilotprojekt, das vorerst ein Jahr lang läuft.

Richtet es sich nur an die Mitglieder der Sektion Otterfing?

Nein. Auch Leute, die in anderen Sektionen Mitglied sind, können auf uns zukommen, solange Kapazitäten da sind. Wer nicht Mitglied im Alpenverein ist, kann gerne auf mich persönlich zukommen. Dann aber zu anderen Konditionen.

Alpin-Coaching

weitere Informationen gibt es im Internet auf www.dav-otterfing.de/coachings-fuer-kletterer-und-andere-alpnisten/