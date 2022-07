Als Eltern selbst eine Kita gründeten: Vor 30 Jahren startete der Montessori-Kindergarten

Von: Andreas Höger

Seit 26 Jahren im Otterfinger Montessori-Team: Doris Haslauer hat die Anfänge im „Haus für Kinder“ erlebt und kümmert sich seit 2014 im neuen Montessori-Haus, wo unser Bild entstand, um Krippenkinder. © Stefan Schweihofer

Otterfinger Eltern standen anno 1992 vor ähnlichen Problemen wie heute: Es gab zu wenig Kindergarten-Plätze. Acht Eltern ergriffen damals die Initiative und gründeten den Montessori-Verein. 30 Jahre Montessori in Otterfing: Doris Haslauer hat sie fast alle live miterlebt.

Otterfing – „Ich bin der Baumeister meiner selbst“, so formulierte Maria Montessori einen Leitspruch ihrer Erziehungs-Philosophie. Und so unbekümmert packten die Eltern der Montessori-Gründungsgeneration in Otterfing an. 1991 gründete sich der Verein. Ein Jahr später, da gab es auch schon einen Montessori-Kindergarten-Verein, machte die Gruppe der Gemeinde ein Angebot, das diese nicht ablehnen konnte.

Kindergartenplätze waren verzweifelt gesucht, das Rathaus sah sich in Zugzwang. Da kam die Montessori-Initiative, angeführt von der damaligen Vorsitzenden Angela Kneffel, gerade recht. Die Gemeinde unterstützte den Plan, im alten Raiffeisen-Lagerhaus in der Bahnhofstraße eine Gruppe mit 16 Kindern einzurichten. 10 000 Mark spendierte man für Möbel und Spielmaterial. Eine Erzieherin, Kinderpflegerin Thea Huber und eine Vorpraktikantin legten los.

1995 folgte der Umzug in das „Haus für Kinder“, eine zweite Gruppe kam hinzu. Das Gebäude teilte man sich mit dem gemeindlichen Kindergarten. Das Experiment glückte, die beiden Einrichtungen kamen sich nicht ins Gehege. Ein Jahr nach dem Umzug stieß Doris Haslauer zum Montessori-Team, dem sie bis heute treu geblieben ist. „Es war damals ein sehr familiäres Miteinander, darauf wurde viel Wert gelegt“, erinnert sich die 60-jährige Otterfingerin.

Damals kochten die Eltern noch in der Kita

Die Eltern arbeiteten mit und kochten, „was heute gar nicht mehr erlaubt wäre“, sagt Haslauer. Und wohl auch nicht mehr möglich, denn die meisten Eltern haben bezahlte Jobs. „Die wenigsten Mütter waren damals berufstätig“, erinnert sich Haslauer, „heute sind es fast alle.“ Lief die Betreuung seinerzeit bis 14 Uhr, bleiben die meisten Kinder heute bis 16 Uhr. „Manche Kinder wechseln nachmittags sogar noch in den Gemeindekindergarten, wo eine halbe Stunde länger offen ist.“

2008 reagierte Montessori auf zusätzlichen Betreuungsbedarf und eröffnete eine Krippe für Ein- bis Dreijährige. Heute sind daraus zwei Gruppen geworden, das Monte-Nest und die Monte-Zwerge. Doris Haslauer wechselte 2013 zu den Kleinen. „Es ist dort pflegerisch mehr zu tun“, sagt sie, „aber es gefällt mir, weil von den Kindern viel zurückkommt.“

Wieder im Schulterschluss mit der Gemeinde gelang 2014 der letzte Clou: An der Ludwig-Ganghofer-Straße wurde 2014 das Montessori-Kinderhaus eröffnet. Die Gemeinde investierte knapp drei Millionen Euro und verzichtet auf Miete. Zwei Krippengruppen (je acht Kinder) finden hier Platz, die beiden Kindergartengruppen zählen jeweils etwa 22 Kinder.

13 Frauen kümmern sich um die Betreuung, die Hälfte davon in Teilzeit. Als Träger fungiert weiterhin der Verein, an dessen Spitze drei Vorstände stehen. Kein einfacher Job, wie Haslauer weiß: „Personal zu finden, wird immer schwieriger.“ Dabei übersteigt die Nachfrage längst wieder das Angebot. „Wir führen eine Warteliste.“ Betreut werden fast ausschließlich Otterfinger Kinder.

Für ihre zwei eigenen Kinder „kam Montessori etwas zu spät nach Otterfing“, lacht Haslauer. Viele andere kleine Menschen hat sie in 26 Jahren kennengelernt, mit ihnen viele Stunden verbracht. Und manch gerade noch kleiner Mensch steht auf einmal als großer Mensch vor ihr. „Erst letztens mache ich einem Handwerker die Haustür auf und der sagt ,Na, kennen Sie mich noch?’“ Für die 60-jährige Kinderpflegerin ein Glücksgefühl: „Es ist immer schön zu sehen, was aus den Kindern geworden ist.“

Fest am Samstag: Das 30-Jährige wird am 16. Juli von 11 bis 16 Uhr im Montessori-Haus gefeiert. Die Besucher erwartet ein buntes Kinderprogramm, eine Aufführung und ein Buffet. Infos unter www. montessori-otterfing.de.

