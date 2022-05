Alter Asphalt trägt neue Straße: Fräsrecycling-Verfahren stößt auch auf Kritik

Von: Andreas Höger

Teilen

Im Juli sollen die Arbeiten beginnen: Die Gemeindestraße zwischen Wettlkam und Bergham (im Hintergrund) wird im Fräsrecyling-Verfahren saniert. © Thomas Plettenberg

Ein neuartiges Verfahren der Straßensanierung nutzt die Gemeinde Otterfing zur Sanierung der Straße Bergham-Wettlkam. Das Fräsrecyling ist deutlich günstiger, weil es den alten Asphalt als Tragschicht nutzt. Einige Gemeinderäte sehen darin ein zu großes Risiko für die Umwelt.

Otterfing – Aus der alten Straße wird der Unterbau für die neue: Mit dem im Landkreis erstmals angewandten Fräsrecyling-Verfahren baut die Gemeinde Otterfing eine neue Gemeindestraße (1,66 Kilometer) zwischen Bergham und Wettlkam. Im Juli sollen die Arbeiten beginnen. Die Kosten werden auf rund 1,2 Millionen Euro geschätzt. Der Beschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung, auf das deutlich günstigere, aber umwelttechnisch nicht unumstrittene Recyclingverfahren zu setzen, fiel jedoch nicht einstimmig.

„Ich kann nicht zustimmen“, stellte Robert Schüßlbauer (CSU) klar. „Es gibt Gutachten, die Bedenken formulieren gegen dieses Verfahren.“ Kritisch sehen manche Experten die Tatsache, dass der alte Asphalt nicht abgefräst und entsorgt, sondern in die neue Straße eingearbeitet wird. „Wenn Belastungen womöglich ins Grundwasser gelangen, wer haftet dann?“ Laut Schüßlbauer gebe es Überlegungen, das Verfahren 2023 grundsätzlich vom Markt zu nehmen. „Wenn wir das heuer noch durchziehen, nur weil wir sparen wollen, ist das ein falsches Signal.“ Susanne Weitl (CSU) trug ähnliche Vorbehalte vor: „Wir verschieben möglicherweise gefährliche Altlasten auf die nächste Generation.“

Die dritte Gegenstimme kam von Josef Killer (FWG). Er wusste von Einwänden des Wasserwirtschaftsamts gegen das Einbringen des alten Asphalts in die neue Straße. „Dieser Dreck muss weg“, forderte er. „Wir sollten keine Zeitbombe einbauen, die uns irgendwann um die Ohren fliegt.“ Zudem könne niemand garantieren, wie lange eine Recycling-Straße den Belastungen standhalte.

Wie das Fräsrecycling-Verfahren funktioniert, hatte sich eine Delegation der Gemeinde in Tuntenhausen und Straßlach angeschaut. Ein Spezialfahrzeug fräst dabei den alten Belag ab, reichert ihn mit Bindemitteln an und legt die homogenisierte Masse als Unterbau gleich wieder auf die Trasse. Das spart Zeit und Geld.

Freistaat fördert das Fräsrecycling mit über 50 Prozent der Kosten

Bauamtsleiter Hubert Zellner schätzt die Ersparnis bei der Wettlkam-Straße auf rund 400 000 Euro. Er räumte ein, dass Fachstellen grundsätzliche Bedenken gegen das Verfahren anmelden. Man habe aber extra Bodenproben gezogen, um zu sehen, wie der alte Asphalt am besten gebunden werden könne. „Und drüber kommt neuer Asphalt, der Auswaschungen des alten Materials verhindert.“ Sein Fazit: „Das Verfahren stellt keine starke Belastung dar.“ Das erfahrene Ingenieurbüro Weisser (Bad Aibling) habe der Gemeinde zugeraten. Zudem fördere der Freistaat die Maßnahme, ausdrücklich auch das Fräsrecycling, mit über 51 Prozent der Kosten.

Die große Mehrheit des Gemeinderats sprach sich für das Verfahren aus. Sollte der alte Asphalt Schadstoffe enthalten, „sind sie immer noch auf dieser Erde, wenn wir den Asphalt wegfahren“, sagte Gerhard Heimerer (CSU). „Sie sind dann halt auf einer Müllhalde verscharrt.“ Würde eine wirklich gefährliche Kontaminierung drohen, „wäre uns sicher sehr deutlich nahegelegt worden, davon Abstand zu nehmen“, sagte Ulrike Stockmeier (FLO). Die Naturschutz-Behörden würden sich bei ihren Beurteilungen durchaus auch widersprechen, berichtete Andreas Eichhorn (SPD) von seinen Recherchen.

Thomas Hogger (Grüne) verwies darauf, dass der alte Asphalt ja technisch gebunden werde. „Da kann nichts mehr ausgewaschen werden“, betonte auch Georg Schlickenrieder (CSU) – anders als in all den Jahren, in denen die Straße vor sich hin bröckelte: „Jetzt haben wir’s endlich in der Hand, diese Straße anzupacken.“ Im Sinne der Umwelt, fand Bauamtsleiter Zellner, „wäre das Schlimmste, gar nichts zu machen“.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier.