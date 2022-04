Neues Gesicht im Rathaus: 46-Jährige soll Senioren-Wohnprojekt anschieben

Von: Andreas Höger

Ein neues Gesicht im Rathaus: Quartiers-Managerin Sigrid Speer hat Anfang März ihren Job angetreten. © Thomas Plettenberg

Seit Jahren wird in Otterfing über ein kommunales Mehrgenerationen-Wohnprojekt diskutiert. Ein Standort ist noch nicht gefunden. Aber im Rathaus gibt es jetzt jemand, der extra eingestellt wurde, um das Vorhaben anzuschieben: Quartiers-Managerin Sigrid Speer (46) bringt einschlägige Erfahrung aus München mit.

Otterfing – „Die Aufgabe hier in Otterfing ist mir wie auf den Leib geschneidert“, freute sich Sigrid Speer, als sie sich in der Sitzung des Gemeinderats kurz vorstellte. Die 46-Jährige, die mit ihrer Familie (zwei kleine Söhne) in Feldkirchen-Westerham wohnt, arbeitete zuletzt zehn Jahre für die Diakonie im Münchner Hasenbergl als Projektmanagerin und entwickelte auch schon Quartierskonzepte mit Seniorenbezug.

„Als ich von der Stelle hier in Otterfing hörte, musste ich mich einfach bewerben“, sagte Speer – und das nicht nur, weil sich für sie damit der tägliche Arbeitsweg von 120 auf 40 Kilometer verkürzt. „Ich find’s spannend, dass sich eine eher kleine Gemeinde so ein Mehrgenerationen-Quartierskonzept vornimmt“, sagt Speer.

Seit Anfang März hat die Stadt- und Regionalplanerin ihren Schreibtisch im Rathaus, drei Tage in der Woche (19,5 Wochenstunden) wird sie präsent sein. Finanziert wird die Stelle, zunächst für vier Jahre, weitgehend aus Mitteln des staatlichen Förderprogramms „Selbstbestimmt Wohnen im Alter“. Diese Vorgabe definiert die Hauptaufgabe: Speer soll für die Gemeinde herausfinden, welche moderne Wohnformen es für Senioren gibt, wie der aktuelle Bedarf in Otterfing aussieht, wie sich das als Mehrgenerationen-Konzept umsetzen lässt und was ein Standort dafür mitbringen muss.

Projekt könnte auf der Thoma-Wiese entstehen

Als mögliches Grundstück kommt eine Fläche auf der gemeindeeigenen Thoma-Wiese im Ortskern in Frage; festgelegt hat sich der Gemeinderat aber noch nicht. Als grobe Vorgabe gilt bis jetzt nur, dass das neue Quartier Wohnraum bieten soll für Senioren, aber auch für junge Familien.

„Erst einmal schaue ich mir an, welche sozialen Strukturen es vor Ort schon gibt“, sagt Speer. Keinesfalls wolle sie den Eindruck vermitteln, „alles besser zu wissen“. Im Frühsommer ist eine öffentliche Veranstaltung geplant, um sich vorzustellen und ein Feedback aus der Bevölkerung zu bekommen. „Schön wäre, wenn viele kommen, von jungen Familien bis zu Senioren.“

Neben dem Ziel, ein Wohnkonzept zu entwickeln, will Speer ein Auge darauf haben, grundsätzlich Strukturen zu verbessern beim Thema „Älter werden in Otterfing“. Ziel sei, die Gemeinde so aufzustellen, dass die ältere Generation in der Dorfgemeinschaft möglichst lange und aktiv wohnen bleiben kann. „Wichtig ist mir dabei, dass es dafür die breite Unterstützung der ganzen Bevölkerung braucht“, sagt die 46-Jährige. Vor allem aber soll die Rentnergeneration in Otterfing in ihr eine Ansprechpartnerin haben.

„Ich will in Otterfing etwas vorwärtsbringen“, hat sich Speer vorgenommen. Dabei kommt ihr vielleicht zugute, dass sie in ihrem beruflichen Werdegang auch schon selbstständige Unternehmerin war. Als Outdoor-Trainerin betreute sie Jugendgruppen und organisierte Veranstaltungen für Firmen. Während der Finanzkrise 2008 stornierten viele Unternehmen solche Outdoor-Aktivitäten – und Speer sattelte beruflich um. „Geblieben ist mir, dass ich gern mit und für Menschen arbeite“, sagt die 46-Jährige, „ich mag es, Prozesse zu strukturieren und zu moderieren.“

