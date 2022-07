Otterfing gegen Rückkehr Brunnthals

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Windkraftanlagen erzeugen Strom. Auch im Hofoldinger Forst sollen drei Windräder gebaut werden. © IMAGO/Jochen Tack

Der Gemeinderat fürchtet, dass ein Wiedereintritt der Gemeinde Brunnthal zu zeitlichen Verzögerungen und Mehrkosten des Windkraftausbaus führt.

Otterfing – Für die Gemeinde Brunnthal gibt es wohl kein Zurück in die Arbeitsgemeinschaft Windenergie Hofoldinger Forst (Arge): Der Otterfinger Gemeinderat folgte in seiner Sitzung am vergangenen Montag dem Vorschlag der Verwaltung, eine Rückkehr „aus zeitlichen und wirtschaftlichen Gründen in der aktuellen Situation nicht zu befürworten“, wie Geschäftsleiter Markus Stark es in der Beschlussvorlage formuliert hatte. Otterfing schließt sich damit der Haltung Sauerlachs und Ayings an, die sich auch gegen einen Wiedereintritt ausgesprochen hatten.

Laut Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) sprechen vor allem zwei Gründe dagegen: „Eine Rückkehr würde zu deutlichen Verzögerungen des weiteren Genehmigungs- und Bauverfahrens führen, weil die Gutachten schon gemacht wurden, die Brunnthal nicht berücksichten.“ Alle Beschlüsse müssten im Fall eines Wiedereintritts neu gefasst werden. „Das würde uns um viele Monate zurückwerfen“, so Falkenhahn. Hinzukomme, dass eine Verfahrensänderung zusätzliche Investitionskosten bedeutet würde. Ohnehin ließen sich bereits erteilte Aufträge für Gutachten nicht so ohne weiteres ändern. „Die Arge ist ja schon in der Abwicklung begriffen“, sagte Falkenhahn. Obendrein sehe er im Brunnthaler Gemeinderat keine deutliche Mehrheit für eine Rückkehr. „Elf waren dafür, sieben dagegen, das ist kein deutliches Zeichen.“ Doch ohne deutliche Mehrheit könnte der weitere Prozess zäh verlaufen.

Die Gemeinderäte teilten fraktionsübergreifend Falkenhahns Auffassung. Stefan Burgmayr (FWO) zum Beispiel sagte: „Wir sollten am Ball bleiben, statt einen Schritt zurückzugehen.“

Josef Killer (FWG) dagegen wollte gar nicht erst über das Thema debattieren: Gleich zu Beginn der Sitzung erklärte er, dass es gegen die Geschäftsordnung des Gemeinderates verstoße, das Thema auf die Agenda zu setzen. „Die Ladungsfrist wurde nicht eingehalten, und ich möchte nicht, dass das so hineingebatzt wird.“ Nachdem einige Räte, etwa Roberto Sottanelli (SPD), appellierten, keine zusätzliche Sondersitzung anzuberaumen, wo doch jetzt alle versammelt seien, sprach Falkenhahn ein Machtwort. „Die Geschäftsordnung wurde durchaus eingehalten. Die Verwaltung bezeichnet den Sachverhalt als dringlich, weshalb die Ladungsfrist von sechs Tagen in diesem Fall nicht gilt.“

Wie berichtet, planen Otterfing, Aying und Sauerlach, drei Windkraftanlagen im Hofoldinger Forst. Brunnthal, einst ebenfalls Mitglied, hatte der Arge im Jahr 2021 den Rücken gekehrt. Kürzlich vollzog die Kommune dann eine Rolle rückwärts. Vor dem Hintergrund des Windkraft-Drucks aus Berlin fürchtet sie, bei der Planung von Windkraftanlagen bald nur noch Zuschauer zu sein. Deshalb stimmte eine knappe Mehrheit des Brunnthaler Gemeinderats für einen Wiedereintritt. Der aber hängt von der Zustimmung der übrigen Mitglieder ab – und die haben wie berichtet inzwischen eine GmbH gegründet und einen Geschäftsführer bestellt. Das Genehmigungsverfahren für je eine Windanlage pro Gemeinde läuft bereits.

