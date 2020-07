Coronavirus: Asylunterkunft Otterfing erneut unter Quarantäne

Das Virus ist zurück. Die Asylunterkunft am Pitzarweg in Otterfing steht erneut unter Quarantäne, nachdem ein Bewohner positiv auf Corona getestet wurde.

Otterfing – Bereits Ende April ordnete das Gesundheitsamt eine Quarantäne in der derzeit mit 37 Personen belegten Sammelunterkunft an. Damals wurden drei Bewohner positiv getestet.

Wie das Landratsamt mitteilt, sind die nun betroffene Person und ihr Mitbewerber in eine derzeit frei stehende Wohnung für Asylbewerber in einem anderen Ort umgezogen. Auch alle weiteren Bewohner wurden vorsorglich auf das Coronavirus getestet. Weil sich die Abgrenzung von engen Kontaktpersonen in Sammelunterkünften kaum sicherstellen lässt, musste das Landratsamt die gesamte Einrichtung unter Quarantäne stellen.

Das Gesundheitsamt und der Fachbereich Ausländer- und Asylangelegenheiten am Landratsamt organisieren die Maßnahmen vor Ort. Die Bewohner hätten die Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten. Deshalb habe man die Unterkunft mit einem Bauzaun abgesperrt. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes würden auf die Einhaltung der Quarantäne achten. Die Versorgung der Bewohner sei sichergestellt.

Auch sonst mahnt das Landratsamt weiter zur Wachsamkeit und Vorsicht im Bezug auf das Virus. Zwar würden die derzeit neun aktiven Fälle im Vergleich zur Gesamtbevölkerung im Landkreis gering erscheinen. Dennoch habe sich die Zahl in einer Woche mehr als verdoppelt. Zudem stünden rund 50 Personen unter Quarantäne. Sie würden vom Kontaktpersonenmanagement im Gesundheitsamt betreut.

Das Gesundheitsamt appelliere deshalb noch einmal eindringlich an alle Landkreisbürger, die nach wie vor geltenden Regeln wie Abstandhalten, Mundschutztragen und Händewaschen einzuhalten: „Bei allem Verständnis für den Wunsch nach Lockerungen: Unverantwortliches Handeln riskiert erneute Einschränkungen für alle!“

sg