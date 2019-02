Auf der A8: VW-Fahrer übersieht Rückstau - Frau (56) verletzt

Eine 56-Jährige ist bei einem Unfall auf der A8 verletzt worden. Ein Italiener hatte übersehen, dass die Autos vor ihm bremsten.

Otterfing - Bei einem Auffahrunfall auf der A 8 bei Otterfing ist am Donnerstagnachmittag eine 56-Jährige verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei meldet, bremste ein 58-Jähriger aus Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen 16.45 Uhr im dichten Verkehr auf der linken Spur in Richtung Salzburg seinen Porsche ab, ebenso wie ein 72-jährige Kaufmann aus Neubeuern in seinem VW, der das Bremsmanöver noch rechtzeitig bemerkte. Anders erging es einem 51-Jährigen aus Italien, der in einem Touareg unterwegs war. Er übersah die beiden bremsenden Fahrzeuge und zu spät und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Porsche aufgeschoben.

Bei dem Unfall verletzte sich die Beifahrerin im VW aus Neubeueren an der Halswirbelsäule. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15 000 Euro.

fp

