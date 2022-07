Aufschlagen auch im Winter: Otterfing bekommt eine Tennis-Traglufthalle

Von: Andreas Höger

Bald in Otterfing am Ball: Peter Aigner, hier noch in der mittlerweile abgebauten Halle in Holzkirchen, will mit seiner GbR auf der Anlage des TSV Otterfing eine moderne Traglufthalle für den Winterbetrieb aufstellen. © tp-archiv

Der Landkreis-Norden bekommt wieder eine Tennis-Traglufthalle. Auf der Anlage des TSV Otterfing will eine im Landkreis bekannte Tennisschule schon im Herbst „anblasen“. Es soll ein nagelneue Halle mit neuem Design werden.

Otterfing – Peter Aigner und sein Partner Jernej Karner, verbunden in einer Tennisschule und der AignerKarner GbR, wollen auf der Anlage des TSV Otterfing Indoor-Tennis anbieten. Die Traglufthalle soll künftig alljährlich von Oktober bis April die Plätze 1 und 2 überdachen. Willkommen sind alle Tennisfreunde, preislich bevorzugt werden TSV-Tennisspieler. Der Bauausschuss des Gemeinderats stimmte dem Vorhaben am Dienstag einstimmig zu. Aigner hofft, die Genehmigung vom Landratsamt rechtzeitig zu bekommen, um die Halle im Herbst anblasen zu können.

„Nachdem wir vergangenes Jahr in Holzkirchen abbauen mussten, haben wir nach neuen Standorten im Norden gesucht“, berichtet Aigner auf Nachfrage. In Otterfing habe man bei Verein und Gemeinde die Bereitschaft gespürt, eine Halle zu ermöglichen. „Die Idee, so eine Halle zu bekommen, gibt’s schon länger“, sagt TSV-Vorsitzender Erwin Eigenstetter. Einige Mitglieder indes hatten Sorge, dass das Angebot zu teuer kommt und Mitgliederbeiträge verteuert. Das zuletzt deutlich verjüngte Führungsgremium der Abteilung Tennis, mit Hansi Kühnel an der Spitze, habe sich jetzt aber für das Angebot der AignerKarner GbR entschieden.

Dem Verein selber, beteuert Eigenstetter, entstehen keine Kosten. Das Gelände, das der TSV langfristig von der Gemeinde gepachtet hat, wird saisonal an die GbR unterverpachtet. Das Rathaus verlange für die zusätzliche Winternutzung etwas mehr Pacht. „Wie wir diese Mehrkosten mit der GbR verrechnen, müssen wir noch besprechen“, sagt der TSV-Chef. Beim Buchen der Plätze bekommen TSV-Mitglieder Rabatte und haben bevorzugten Zugriff. Der Vertrag läuft zunächst bis 2030.

Gespielt werden kann von 6 bis 22 Uhr

Die AignerKarner GbR betreibt im Landkreis bereits Traglufthallen in Schliersee-Neuhaus, Gmund-Dürnbach und Bad Wiessee. „Eine solide Firma, die haben Erfahrung“, betonte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) am 19. Juli im Bauausschuss. „Mit den Anwohnern haben wir gesprochen, die waren einverstanden“, sagt Eigenstetter. Die nächste Wohnbebauung sei immerhin 120 Meter entfernt. Laut Falkenhahn ist geregelt, dass die Halle nur von 6 bis 22 Uhr genutzt werden darf. „Und die Nutzung ist auf Tennis festgeschrieben.“ Sollten wider Erwarten Probleme auftauchen, könne das Rathaus notfalls Ausstiegsklauseln ziehen.

Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner erläuterte, reichen die vorhandenen Stellplätze aus. Maximal zwölf Personen (mit Trainern) würden sich gleichzeitig in der Halle aufhalten.

Baulich muss wenig verändert werden. Die Halle wird innerhalb des Zauns errichtet, die Bodenanker sind im Sommer versenkbar. Die Hallen-Membran und die beiden Türen passen laut Aigner auf zwei Paletten und sollen während des Sommers in einem noch zu errichteten Schupfen westlich von Platz 1 gelagert werden. Die Halle deckt die beiden Sandplätze an der Ecke Lehrer-Holl-Straße/Alois-Eberl-Straße ab (35 mal 35 Meter) und bringt es auf bis zu 10,26 Meter Höhe. „Da die Anlage dort 1,60 Meter tiefergelegt ist, wird die Halle nicht zu groß rauskommen“, glaubt der TSV-Vorsitzende.

Wie Aigner erklärt, wird in Otterfing ein neuartiges Traglufthallen-Design des Herstellers Duol zum Einsatz kommen: „Das erste solche Modell in ganz Deutschland.“ Rund 250 000 Euro werde man investieren. Unter anderem steigen die Wände steiler an, was die Halle weitläufiger erscheinen lässt. Zudem soll das Gebläse, das die Halle stabil hält, im Innern kaum mehr zu hören sein.

Geheizt wird mit Gas. „Andere Möglichkeiten gibt es technisch leider nicht“, sagt Aigner. Er geht nicht davon aus, dass die steigenden Gas-Preise das Projekt torpedieren; demnächst gebe es Gespräche mit dem Gasversorger. „Aber wenn es komplett irrsinnig wird, dann lassen wir’s.“ Immerhin biete die neuartige Hallen-Haut die Chance, zusätzliche Dämmung anzubringen.

Eigenstetter hofft, dass die Halle im Herbst steht. „Hallenstunden sind bei Tennisspielern in der Region stark nachgefragt“, weiß der TSV-Vorsitzende, „ich sehe da einen Mehrwert für den ganzen nördlichen Landkreis.“

