Aus dem Urlaub in U-Haft: Kroate mit einem Kilo Gras am Irschenberg erwischt

Von: Sebastian Grauvogl

Ein Kilo Marihuana hatte der Kroate im Kofferraum (Symbolfoto). © dpa

Ein berauschendes Souvenir ist einem 41-Jährigen nun bei der Heimfahrt aus dem Kroatienurlaub zum Verhängnis geworden. Die Polizei erwischte ihn mit einem Kilo Gras am Irschenberg.

Irschenberg - Ein abruptes Ende fand die Rückfahrt aus dem Heimaturlaub für einen 41-jährigen Kroaten, der in Landsberg am Lech wohnt. Am Sonntag, 11. September, gegen 22 Uhr stoppten ihn die Schleierfahnder der Grenzpolizei Raubling zu einer Kontrolle an der Autobahnausfahrt Irschenberg. Als sie das Gepäck im VW Golf des Landsbergers überprüften, stießen sie zunächst auf etwa 100 Gramm Marihuana und ein paar wenige Psilocybin-Pilze. Grund genug, den Wagen genauer unter die Lupe zu nehmen. Tatsächlich verbarg sich der größte Fund im Kofferraum. Mehrere Tüten mit insgesamt einem Kilo Gras kamen hier ans Tageslicht.

Wegen dringendem Tatverdacht in U-Haft

Auf Nachfrage der Beamten räumte der 41-Jährige ein, die Drogen aus dem Kroatienurlaub mitgenommen zu haben. Die Fahnder nahmen in vorläufig fest, die Kripo Miesbach leitete die Ermittlungen in die Wege. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der dringend Tatverdächtige dann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der Kroate umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

