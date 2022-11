Immer das beste Rezept: Trachtler verursachen mit ihrem „Baderkriag“ etliche Lachanfälle

Gelungene Premiere

In bester Spiellaune zeigte sich die Theatergruppe der Teufelsgraben-Trachtler bei der Premiere des Dreiakters „Da Baderkriag“. Gezeigt wurde, wie ein pfiffiger Bader für alle Situationen das richtige Rezept weiß.

Otterfing – Da der Hauswirt Eigenbedarf anmeldet, um den Medizin studierenden Sohn einzuquartieren, rüstet sich der bis dahin erfolgreich praktizierende Bader zur Abwehr der akademischen Konkurrenz. Die daraus folgenden Irrungen und Wirrungen präsentierte die Schauspieltruppe der Otterfinger Teufelsgraber-Trachtler bei der Premiere von „Da Baderkriag“ im Trachtenheim als Riesengaudi, die viel Szenenapplaus erntete.

Die Feilnbacher Autoren Markus Scheble und Martin Gasteiger siedelten ihren Dreiakter um das Jahr 1900 in einer oberbayerischen Dorfgaststätte an. Die Wirtsstube dient als umsatzstarker Warteraum für die Bader-Praxis im Nebenzimmer. Hier entfaltet Franz Huber als Bader mit sichtlichem Vergnügen seine teils drastischen, aber durchaus kundigen Methoden. Seine Patienten sind ebenso deftige Charaktere. Florian Mang gibt herrlich krachert den ungepflegten Ziegenbauer Irgel, Bernhard Klaus ebenso den ständig verunfallten, weil kurzsichtigen Hufschmied Hias. Ein umwerfendes Duo sind die hypochondrischen Dauerkundinnen Mare Kotzenrieder (Magdalena Hecher) und ihre Schwester Resi (Rosi Richter), die zur Erheiterung der Zuschauer jede noch so absurde Behandlung mitmachen.

Der Bader hat wenig Lust, diese Existenz aufzugeben – nur weil der verwitwete Gastwirt (überzeugend: Michael Gruber) Arztkarriere-Pläne für seinen Junior verfolgt und sein Anwesen verkommen lässt, weil er sowieso nicht mehr weitermachen will? Da fühlt der Heilkundige dem künftigen Doktor Toni lieber mal auf den Zahn.

Schnell erregt Andreas Kirschenhofer als eigentlich längst verkrachter Student und untauglicher Bader-Assistent mit köstlichen Anfällen von Übelkeit das Mitleid der Zuschauer – und dann auch das des Baders. Der schaltet im eigenen Interesse von Angriff auf Vermittlung, schmiedet für die patente Wirtschafterin Burgl (bezaubernd: Maria Thalhammer, auch Maske) die ersehnte Verbindung zum Hias und klärt den Wirt über die wahren Wünsche des Sohns auf. Dazu zählt die Hochzeit mit Kellnerin Leni, entzückend dargestellt von Sophie Mang.

Zur rechten Zeit greift auch Robert Schüßlbauer als Bräu aus der Stadt ins Geschehen ein, um dem vernachlässigten Gasthof aufzuhelfen. Am Ende muss aber auch er, mit prächtig wechselndem Gschau, das Geschehen aushalten, bis hin zu den Schmerzensschreien einer Geburt im Hintergrund. Dazwischen wuselt noch Lampert Maier als kerniger Hausl durch die Szenerie. Sein nur vom Wirt verstandenes Gestammel ist zwar ein netter Gag, aber auf die Dauer ein wenig nervig.

Ansonsten hat die bewährte Spielleiterin Maria Dießl ihr Ensemble „mit Geduld und der notwendigen Strenge“, wie Theaterwart Herbert Fröhlich sagte, bestens im Griff. Zum 90-jährigen Theaterspiel-Jubiläum der Teufelsgraber klappten die Einsätze auf den Punkt, die Pointen in den Dialogen saßen, und die Souffleuse Theresa Fröhlich hatte wenig zu tun. Das liebevoll gestaltete Bühnenbild verantworten Herbert Fröhlich, Helmut Richter, Hans Pallauf und Harald Krauß.

Weitere Aufführungen am Mittwoch, 16. November, sowie am Freitag, 18. November, Samstag, 19. November, und Sonntag, 20. November, jeweils um 20 Uhr im Trachtenheim. Restkarten in der Raiffeisenbank.

GUDULA BEYSE