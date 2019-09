Parkrempler mit Folgen

Eine Otterfingerin ist beim Parken am Bahnhof gegen ein anderes Auto gefahren. Weil sie keine Notiz hinterlassen hat, wird jetzt gegen sie ermittelt.

Otterfing - Einen folgenschweren Parkrempler hat sich eine Otterfingerin am Bahnhof in Otterfing geleistet: Sie ist beim Parken mit ihrem Mazda gegen einen VW Bus gefahren, hat sich aber nicht um den Schaden gekümmert.

Passiert ist der Unfall am Donnerstag zwischen 7.32 und 17.25 Uhr, berichtet die Polizei. In diesem Zeitraum hatte ein 36-jähriger Tegernseer seinen lila-violetten VW Bus auf dem Parkplatz in der Bahnhofsstraße abgestellt.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er eine Delle, Kratzer und roten Lack an der Beifahrerseite. Neben dem VW parkte der rote Mazda der Otterfingerin, der entsprechende Spuren auf der Fahrseite aufwies.

Bei ihren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die Otterfingerin zum fraglichen Zeitpunkt auch gefahren ist. Da sie keine Notiz über den Unfall am VW Bus hinterlassen und den Unfall nicht der Polizei gemeldet hat, wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Der Schaden an beiden Autos beträgt insgesamt rund 1500 Euro.

ses