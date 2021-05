Otterfinger Bauhof bekommt zweiten Standort

Neue Bauhof-Außenstelle: Nördlich des Otterfinger Gewerbegebiets, zwischen dem Mobilfunk-Gittermast und dem von Rohrdorfer übernommenen Geräteschuppen, will die Gemeinde einen Lagerplatz befestigen und einzäunen.

Gemeinderat gibt Planung in Auftrag

von Andreas Höger schließen

Der Otterfinger Bauhof braucht Platz – und der scheint gefunden: Nördlich des Gewerbegebiets fiel der Gemeinde ein Geländespitz (4000 Quadratmeter) mit Lagerstadl zu. Dort kann der Bauhof Gerätschaften einlagern. Zudem will die Gemeinde südlich des Stadls einen Lagerplatz schaffen.

Otterfing - Seit Jahren kämpft der Bauhof der Gemeinde Otterfing gegen Platznot. Am Stammsitz an der Argeter Straße wird es immer enger. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab - durch Teilauslagerung. Im Zuge eines Geländetauschs mit dem benachbarten Kiesunternehmer Rohrdorfer bekam die Gemeinde Zugriff auf ein Areal nördlich des Gewerbegebiets, dort steht sogar schon ein Gerätestadl. Nicht nur den ehemals landwirtschaftlichen Schuppen, auch eine Lagerfläche südlich davon will der Bauhof künftig nutzen.

Der Gemeinderat beschloss jetzt einstimmig, eine entsprechende Planung in Auftrag zu geben. Einige Räte jedoch verwiesen auf die vermeintlich heikle Lage im Außenbereich. Und Josef Killer (FWG) überraschte mit einem Alternativvorschlag.

„Diese Lagerfläche ist dringend nötig “, betonte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD). Etwa 1500 Quadratmeter sollen mit einfachen Stabstahl-Matten eingezäunt werden. In Richtung Westen, wo die Bahnlinie angrenzt, ist geplant, einen bepflanzten Wall aufzuschütten. Die Lagerfläche wird laut Bauamtsleiter Hubert Zellner teilweise gekiest oder gepflastert. „Wir können dort Container abstellen oder Aushub zwischenlagern“, erklärte Falkenhahn. Betonblöcke, die wie große Legosteine kombiniert werden, sollen Schütträume abgrenzen. Zu den Kosten wollte sich Zellner noch nicht äußern: „Warten wir die Planung ab.“

Ist der Lagerplatz im Außenbereich genehmigungsfähig?

Am Bedarf gebe es keinen Zweifel, sagte Stefan Burgmayr (FWO): „Schon vor sieben Jahren gab es Pläne, Raum zu schaffen für Bauhof-Geräte.“ Teilweise müssten Gerätschaften im Freien abgestellt werden, erklärte der Bürgermeister.

Zweifel hatte Gerhard Heimerer (CSU), ob sich eine landwirtschaftliche Nutzfläche, selbst wenn sie davor einem Kiesabbaubetrieb zugeordnet war, per einfachem Federstrich in eine gewerbliche Lagerfläche umwandeln lässt. Zellner konnte ihn beruhigen. Als „sonstiges Vorhaben“ im Außenbereich sei der Lagerplatz genehmigungsfähig: „Es entstehen ja keine neuen Gebäude.“ Heimerer hatte zudem Sorge, dass das Projekt zu sehr ins Geld geht und wünschte sich eine „Sparversion“. Falkenhahn betonte, „dass wir als Verwaltung immer auf Wirtschaftlichkeit achten“.

FWG-Rat schlägt vor, die Schrebergärten umzusiedeln

Für eine ganz andere Lösung der Raumnot machte sich Josef Killer (FWG) stark. Er schlug vor, den Bauhof-Stammsitz am Argeter Weg nach Norden zu erweitern und dafür die Schrebergärten aufzulösen: „Die Kleingartenanlage ist geeignet zur Weiterentwicklung unseres Bauhofs.“ So lasse sich vermeiden, dass zwischen den beiden, über einen Kilometer entfernten Standorten hin- und hergependelt werden müsse. Killer sprach von „Bauhof-Tourismus“. Die Schrebergärten könnten dafür das jetzt als Lagerfläche angedachte Areal nutzen. „Das ist schnell umgesiedelt, da sehe ich kein Problem“, sagte Killer.

Falkenhahn schüttelte den Kopf. „Es widerstrebt mir, die Kleingartenanlage umzusiedeln.“ Zudem bräuchte es dann teure Neubauten. „Da nutzen wir doch lieber den Stadl, der uns zugefallen ist“, fand der Bürgermeister. Eingelagert würden dort vor allem saisonal nutzbare Gerätschaften, die nicht regelmäßig gebraucht würden. Von einem „Bauhof-Tourismus“ könne keine Rede sein. „Und die Schreberanlage umzusiedeln, das kostet auch Geld“, ergänzte Hans Thoma (CSU).