Bei den Empfängern kamen sie nie an: Leere Amazon-Pakete in Otterfing entsorgt

Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Vermutlich war es der Dieb selbst: Drei Amazon-Kartons sind in der Nacht zum Dienstag auf einem Anwesen in Otterfing entsorgt worden - der Inhalt ist gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Amazon-Kartons hat ein Unbekannter in der Zeit von Montag bis Dienstag auf einem Anwesen am Lena-Christ-Ring in Otterfing entsorgt. Vermutlich war es der Dieb selbst: Die drei Pakete, die laut Adresse eigentlich in Otterfinger und Unterhaching hätten zugestellt werden sollen, waren geöffnet, der Inhalt fehlte.

Hinsichtlich des Werts des Diebesguts ermittelt die Polizei noch. Sie bittet Zeugen, die zwischen Montag, etwa 18 Uhr, und Dienstag, gegen 7.30 Uhr, Verdächtiges in der Nähe der Fundstelle bemerkt haben, sich zu melden unter 0 80 24 / 9 07 40.

ag