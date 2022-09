Bernd-das-Brot-Erfinder Tommy Krappweis über die Rückkehr von „RTL Samstag Nacht“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Multitalent am Mischpult: Tommy Krappweis in seiner Otterfinger Produktionsfirma „bumm film“. Derzeit arbeitet der Bestseller-Autor hier an der Streaming-Serie „Kohlrabenschwarz“, die schon als Hörspiel erfolgreich war. © THOMAS PLETTENBERG

Bernd-das-Brot-Erfinder Tommy Krappweis ist Chef der in Otterfing ansässigen Produktionsfirma „bumm film“. Im Interview spricht er über die Rückkehr der TV-Show „RTL Samstag Nacht“, bei der auch er wieder dabei ist.

Otterfing – In den 90er-Jahren zählte sie zu den beliebtesten Sendungen im Deutschen Fernsehen: RTL Samstag Nacht. Im Oktober kehrt das Comedy-Format mit Größen des Showbusiness wie Wigald Boning, Esther Schweins und Olli Dittrich als „RTL Samstag Nacht – das Wiedersehen“ auf die Bildschirme zurück. Mit dabei ist auch wieder Bernd-das-Brot-Erfinder Tommy Krappweis (50), dessen Produktionsfirma „bumm film“ in Otterfing ansässig ist.

Herr Krappweis, wirken Sie bei dem Revival vor oder hinter der Kamera mit?

Beides. Ich habe mir was einfallen lassen und das dann direkt umgesetzt und mit meiner Firma produziert. Es war mir von Anfang an wichtig, dass mir niemand in Text und Drehbuch reinquatscht, aber Produzent Hugo Egon Balder bringt mir auch viel Vertrauen entgegen. Als ich sagte: „Ich habe ein paar Ideen“, sagte er sofort: „Leg los.“

Welche Parallelen hat die Show zu früher?

Unter anderem setze ich mit Tanja Schumann einen fast 30 Jahre alten Sketch fort. Damals handelte er von einer hackedichten Braut, die von ihrem Bräutigam ins Bett gebracht werden muss. Jetzt feiern die beiden Silberhochzeit und der Bräutigam ist völlig betrunken. Eine Slapstick-Nummer, bei der wir viel durch die Gegend fallen und entsprechend viel kaputt geht. Ich hatte insgeheim Sorgen, ob ich für solche Nummern überhaupt noch fit genug bin. Und ich bin sehr stolz, dass es funktioniert hat. Außerdem greifen Esther Schweins und ich das Phänomen des „Mansplaining“, auf Deutsch das „Herrklären“, in einem Lied auf. Und es gibt eine neue Folge der Rubrik „Far Out“, in denen Mirco Nontschew und ich Extrem-Trends auf humorvolle Art getestet hatten, etwa „Extrem-Birkenstocking“ oder „Extrem-Besaufing. Natürlich stellte sich die Frage, wer Mircos Platz einnimmt. Anfangs waren alle sehr skeptisch, ob das überhaupt möglich ist. Ich kann noch nicht verraten, wie wir das gelöst haben, aber: Wer den Einspieler gesehen hat, war begeistert.

Der Komiker Mirco Nontschew ist 2021 sehr plötzlich gestorben. Thematisieren Sie das?

Natürlich, die ganze Show ist über weite Teile eine Liebeserklärung an Mirco. Zusätzlich haben wir ihm einen ganzen Block in der Sendung gewidmet, in dem wir uns erinnern und ihm gedenken.

Was ist sonst noch neu an der Wiederauflage der Show?

Wir sitzen zwischendurch auf der Couch, sprechen über früher und Hugo Egon Balder moderiert. Das ermöglicht uns auch, alte Sketche wieder zu zeigen. Ich muss sagen, es war viel emotionaler als gedacht. Mir war zwar klar, dass es schön wird, wenn sich die alte Truppe wiedersieht, aber die emotionale Wucht habe ich unterschätzt. Als beim Dreh erstmals die Intro-Musik von damals gespielt wurde, schossen mir die Tränen in die Augen. Außerdem ist das Set dem alten sehr ähnlich. Da bekam ich mehrfach Gänsehaut.

Vergangenes Jahr kehrte schon Wetten...dass? auf den Bildschirm zurück, mit der Giovanni-Zarrella-Show gibt es sogar eine neue Samstagabend-Show. Warum boomen diese Formate neuerdings wieder?

Das hat mehrere Gründe. Wenn etwas lange her ist, verklären es die Menschen und finden es toll. Deshalb treffen die Sender die geschäftliche Entscheidung, Formate zurückzubringen, um die Leute vor den Bildschirm zu bringen. Daneben aber bieten sie die Möglichkeit, etwas aus einem neuen Blickwinkel zu zeigen. Ich würde die Neuauflage von RTL Samstag Nacht deshalb auch nicht als „Revival“ bezeichnen. Es ist ein „Special“, wie ein Klassentreffen. Wir surfen nicht schamlos auf der Nostalgie-Welle, indem wir das Gleiche einfach unkommentiert weitermachen. Ich hoffe, dass wir uns dadurch wohltuend von den anderen Formaten unterscheiden.

Finden die Menschen heute andere Dinge lustig als in den 90er-Jahren?

Die Welt verändert sich und so auch der Humor – Gott sei Dank. Einiges kann man heute so nicht mehr machen und ich finde das vollkommen in Ordnung. Aber es gibt natürlich Nummern, die heute noch funktionieren. Insbesondere die Sketche, die wir uns selbst ausgedacht haben und die von uns geprägt sind, kamen erfreulich gut gealtert daher.

Wann ist Unterhaltung gute Unterhaltung?

Das ist zunächst reine Geschmackssache: Viele finden „Traumschiff“ schrecklich. Andere finden es toll. Beides ist okay. Will man das objektiv beschreiben, muss man unter anderem unterscheiden zwischen der ethischen und der professionellen Ebene. Germany’s Next Topmodel etwa ist im professionelen Sinn sehr gut gemacht. Dennoch müsste es meiner Meinung nach dringend verantwortungsbewusster gestaltet werden, weil es auf zahlreiche junge Menschen einen schlechten Einfluss hat. Ich hielte es für besser, wenn es ein Format mit dieser Aussage und der entsprechenden Wirkung nicht gäbe.

Sie waren Stuntman, schreiben Slapstick-Nummern ebenso wie ernst zunehmende Kinderliteratur. Wo ist da die Konstante?

Die Konstante ist der kreative Output. In der zweiten Klasse fing ich an, Cartoons zu zeichnen. Ich wollte gleichzeitig Slapstick-Komiker, Schauspieler, Regisseur, Zeichner, Autor und Musiker werden. Irgendwie ist da ein kreatives Ding in mir, das Energie ausstößt. Ich habe eine Idee – und die muss raus. Egal, ob es dann ein Game, Hörspiel, Buch oder eine TV-Serie wird. Es vergeht kein Tag, an dem nichts Kreatives aus mir rauskommt. Das ist Teil meines Seins.

Angenommen, ein Kind hat den Berufswunsch, wie Sie eine Mischung aus Autor, Komiker, Musiker und Produzent zu werden. Wie wird man das?

Indem man es einfach macht. Und nicht damit aufhört oder nachlässt. Das Zeug, das man gemacht hat, muss man dann Leuten zeigen, und so wird man langsam besser. Man darf nicht darauf warten, dass einer kommt und sagt: „Du bist bestimmt ein guter Komiker, zeig doch mal!“ Das wird so kaum passieren. Ich habe den Eindruck, dass Kreativität in der Schule insgesamt zu wenig erkannt und gefördert wird. Bei meinen Lesungen frage ich manchmal: „Wer ist der schlechteste Schüler?“ Wenn sich dann einer meldet, frage ich, was er gerne macht. Oft kommt dann eine Sportart, aber noch viel öfter wird etwas Künstlerisches wie Zeichnen, Musik oder Schreiben genannt. Es ist schade, dass jemand, der etwas Künstlerisches sehr gut kann, ein schlechter Schüler ist. Da scheint das System nicht so gut zu funktionieren.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.