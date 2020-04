Bürgermeister: Das kostet die Sanierung des Otterfinger Hofs

Die Zukunft des Sportzentrums bewegt Otterfing wie kein zweites Thema. Jetzt legte der scheidende Bürgermeister Jakob Eglseder noch einmal selbst Zahlen zur Sanierung vor.

Otterfing– In Sachen Sportzentrum musste Bürgermeister Jakob Eglseder (CSU) viel einstecken. Der von ihm favorisierte Umzug an die Kreuzstraße, wo nach seinen Vorstellungen auch Veranstaltungs- und Versammlungsräume für alle Vereine entstehen hätten können, scheiterte an einem Bürgerentscheid zugunsten des Altstandorts und am Widerstand im Gemeinderat. Kritiker warfen ihm seitdem vor, mögliche Konzepte für eine Sanierung oder gar Erweiterung des Altstandorts zu verschleppen. „Deswegen war es mir wichtig, in meiner letzten Gemeinderatssitzung noch einmal Zahlen zu präsentieren“, sagt Eglseder auf Nachfrage, „es stimmt einfach nicht, dass ich da irgendwas blockiere.“

Die Zahlen betreffen die voraussichtlichen Kosten für eine Sanierung des Gebäudekomplexes Otterfinger Hof, das Kernstück des alten Sportzentrums. Im Auftrag der Gemeinde listete Architekt Michael Zach die einzelnen Posten auf. Ergebnis: Rund 1,1 Millionen Euro sind mindestens nötig, um den alten Bestand mittelfristig weiternutzen zu können. „Das wäre eine bessere Duschkopflösung“, betont Eglseder, der nach 18 Jahren als Rathauschef im Mai aufhört. Dazu gehören unter anderem die Ertüchtigung von Fenstern, Türen und Haustechnik (110 000 Euro), eine auf über fünf Jahre angelegte größere Sanierung auch von Lüftungselementen, Raumstrukturen und Sanitärbereichen (fast 600 000 Euro), die Renovierung der Wohnung (105 000 Euro) und Fassadenarbeiten mit Dämmung und neuen Fenstern (276 000 Euro). Laut Zach handelt es sich um eine grobe Schätzung, bei der eine Abweichung von plus oder minus 30 Prozent möglich ist. Nicht berücksichtigt wurden von Zach eine neue Heizung, die Erneuerung der Gastronomie und mögliche Dachsanierungen. „Da entsteht nicht Zusätzliches“, stellt Eglseder klar, „da geht’s um Reparaturen und Erneuerungen.“ Er betonte, dass die Gemeinde zuletzt jedes Jahr bereits rund 100 000 Euro in den Gebäudebestand steckte, „damit das dort weiterlaufen kann“.

Angesichts dieser Zahlen fürchtet der scheidende Rathauschef, dass der Komplex nicht saniert, „sondern irgendwann zum Abriss freigegeben wird“. Eine Diskussion im Gemeinderat zu diesen Zahlen ließ Eglseder nicht zu, um die Sitzung in Coronazeiten möglichst kurz zu halten. „Ich wollte die Zahlen aber noch selber präsentieren, um zu zeigen, dass ich nichts zurückhalte.“

Lesen Sie auch: Blutspenden in Corona-Zeiten - ist das auch sicher?

Wie es weitergeht in Sachen Sportstätten, muss der neue Gemeinderat klären. Derzeit plant die Gemeinde den Bau einer neuen Sporthalle auf dem Skaterplatz, das ist die Beschlusslage. Der neue Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) lehnt einen solchen Neubau aber ab, weil die Gemeinde aus seiner Sicht nicht zusätzliche Unterhaltungskosten auch noch für diesen Standort aufbringen kann.