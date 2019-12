SPD Otterfing: Aufbruchstimmung mit klarem Ziel

Bürgermeisterkandidat Michael Falkenhahn führt bei der Kommunalwahl 2020 auch die Liste der Otterfinger SPD an. Mit dabei: Interessierte ohne Parteibuch.

Otterfing – Der Bürgermeisterkandidat ist bestätigt, die Gemeinderatsliste gewählt. Voller Selbstvertrauen geht die SPD Otterfing in den kommenden Kommunalwahlkampf – und mit Unterstützung von außen.

Auf der 16-köpfigen Liste finden sich nicht nur Parteimitglieder. „Auf meinen ausdrücklichen Wunsch“, betont Ortsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Michael Falkenhahn. So haben beispielsweise Axel Stuckenberger (Platz sechs) oder Jana Döhla (Platz neun) kein Parteibuch zuhause. Das sei aber kein Indiz dafür, dass die SPD in Otterfing keine Kandidaten findet, erklärt Falkenhahn. Man habe sogar mehr Bewerbungen gehabt, als auf die Liste samt Ersatzkandidaten passen. Vielmehr erhofft sich der Bürgermeisterkandidat mit dem frischen Wind auf ein parteiübergreifendes Miteinander, wie es in den vergangenen Jahren vernehmbar nicht immer der Fall war.

Aus dem aktuellen Gemeinderat treten alle Kandidaten erneut an: Falkenhahn als Spitzenkandidat Roberto Sottanelli auf Platz drei, Andreas Eichhorn auf Platz vier und der stellvertretende Ortsvorsitzende Max Ruf auf Platz zwölf. „Das war keine große Frage“, sagt Falkenhahn über die Entschlossenheit des Quartetts.

Dazu gesellt sich auf Platz zwei Susanne Werner, die aus dem Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nach Otterfing gezogen, seit 30 Jahren in der SPD ist und sich nach einer Bauphase zuhause im Ortsverband einbringen will. „Sie ist ein sehr großer Gewinn“, ist Falkenhahn überzeugt.

Für die Kommunalwahl ist das Ziel klar: Die vier Sitze im Gemeinderat halten, „wenn ich Bürgermeister werde, darf es auch etwas mehr sein“, sagt Falkenhahn. Also mindestens Bürgermeister plus vier. Angst, dass die Querelen auf Bundesebene sich auch auf die Otterfinger SPD auswirken, hat er nicht. „Ich denke nicht, dass uns die Bundespolitik überrollt.“ Vielmehr verspüre er eine Aufbruchstimmung, das bestätigten auch viele Gespräche in der Gemeinde.

Die Listenkandidaten

der SPD Otterfing in absteigender Reihenfolge: Michael Falkenhahn, Susanne Werner, Roberto Sottanelli, Andreas Eichhorn, Bruno Peetroons, Axel Stuckenberger, Eva Schneider, Thomas Widmann, Jana Döhla, Jakob Falkenhahn, Angelika Widmann, Max Ruf, David Schimm, Renate Wadle, Anton Jarmer, Marcel Hoffmann.