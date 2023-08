6000 Besucher an drei Tagen: Nie war der Hunger so groß - „Backenbeißer“ ist flüchtig

Von: Andreas Höger

Premiere gelungen: Erstmals fand am Samstag im Rahmen des Dorffests ein Seniorennachmittag statt. © STEFAN SCHWEIHOFER

Trotz der herbstlichen Witterung am ersten August-Wochenende: 6000 Besucher strömten auch heuer wieder aufs Otterfinger Dorffest - und brachten diesmal ungewöhnlich viel Appetit mit.

Otterfing – Das Otterfinger Dorffest ist wetterfest. Hitze, Kälte, Regen und Wind – alles schon mal dagewesen seit der Premiere vor 20 Jahren. Heuer entpuppte sich das erste August-Wochenende (4. bis 6. August) als herbstliche Angelegenheit. Michael Gruber, Vorsitzender der Dorffest GbR, hatte gestern einen Teil seiner Stimme eingebüßt. Das viele Hin und Her und die frischen Temperaturen der drei Festtage haben sich auf den Hals geschlagen. Seine gute Laune trübte das kaum. Trotz des wenig sommerlichen Wetters bewirteten die 14 Ortsvereine jeden Tag rund 2000 Gäste.

Ob’s an den Temperaturen lag? Auffällig war in diesem Jahr, dass die Gäste einen ungewöhnlich großen Hunger mitbrachten. „Der Appetit war so groß wie selten, es ist mehr gegessen worden als sonst“, berichtet Gruber von den Essensständen. Ein Favorit war dabei nicht auszumachen, wie der Dorffest-Chef erklärt. „Alle haben gesagt, das sie mehr Essen ausgegeben haben.“ Die Breite des kulinarischen Angebots gehört zum Markenkern des Dorffests.

Zum Auftakt am Freitag erwies sich das Wetter gnädiger als angekündigt, es blieb überwiegend trocken bei nur etwas zu kalten Temperaturen. „Für unser Fest eigentlich ideales Wetter“, sagt Gruber. Den weitgehend verregneten Samstag rettete nicht nur das Kinder- und Jugendprogramm, sondern auch der erstmals durchgeführte Seniorennachmittag in Zelt 2. Gemeinde und AK Soziales hatten eingeladen, etwa 200 Gäste wurden von den Frauenbund-Damen und den Ortsbäuerinnen mit Kaffee und Kuchen versorgt.

Zwei Höhepunkte prägten den Schlusstag am Sonntag –und erwiesen sich wie erhofft auch als Besucher-Magneten. Zunächst zelebrierte der Schäftlarner Abt Petrus Höhensteiger einen feierlichen Zelt-Gottesdienst, an dem rund 400 Gläubige teilnahmen. Abt Petrus ist dabei, eine eigene kleine Tradition zu begründen. Der Benediktiner hat Verwandtschaft im Dorf und übernahm den Dorffest-Gottesdienst schon mehrere Male.

Beim anschließenden Frühschoppen saßen viele Musikanten aus dem ganzen Oberland in den Reihen, um einer besonderen Gruppe zuzuhören: „Der Harte Kern“ macht seit 30 Jahren Musik, aber meist in verschiedenen Ensembles, kaum in dieser Zusammensetzung. „Ein echtes Schmankerl, man hört sie sehr selten miteinander“, sagt Gruber, der stolz ist, diese „Zugnummer“ nach Otterfing gelockt zu haben.

Während sich fast alle der 6000 Besucher friedlich vergnügten, tanzten nur einige Heißsporne aus der Reihe. Laut Polizei gerieten in der Nacht auf Samstag, gegen 1 Uhr, zwei junge Männer aneinander. Ein 19-jähriger Otterfinger wurde dabei von seinem Kontrahenten in die Backe gebissen; der Rettungsdienst musste seine blutige Lippe verarzten. Dem „Beißer“ gelang es, sich aus dem Staub zu machen. Ebenfalls am Freitagabend erwischte die Polizei einen 20-jährigen Holzkirchner mit Marihuana und nahm einem 18-Jährigen aus Oberhaching dessen Einhandmesser ab.

Ein handgreifliches Gerangel lieferten sich in der Nacht auf Sonntag (1.30 Uhr) ein Taufkirchner (23) und ein Holzkirchner (24). Nach Angaben der Polizei waren die Streithähne derart betrunken und aggressiv, dass sie sich auch von einer Streife nicht beruhigen ließen. Einem der Männer mussten die Beamten sogar Handschellen anlegen.

