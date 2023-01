Der neue Landkramerplatz: Ein Brunnen, zehn neue Bäume und Sitzflächen - aber nur noch wenige Parkplätze

Von: Andreas Höger

Der Wildwuchs ist schon entfernt: Vor Beginn der Umbauarbeiten im März schnitt der Bauhof jüngst Bäume und Sträucher vom Landkramerplatz. Der Platz soll zu einem neuen Treffpunkt für Otterfinger werden. © Thomas Plettenberg

Menschen statt Autos: Der Landkramerplatz im Otterfinger Ortskern verwandelt sich heuer in eine kleine Piazza mit Sitzblöcken, Brunnen, neu gepflanzten Bäumen und Pflaster bis vor die Apotheke. Einen „Ort der Begegnung“ will die Gemeinde schaffen. Die Bauarbeiten starten im März.

Otterfing – Dass der gemeindliche Landkramerplatz, der lange zum Kiesparkplatz degradiert war, nach jahrzehntelangen Gedankenspielen endlich aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, ist seit einigen Tagen unübersehbar. Der Bauhof beseitigte das Buschwerk entlang der Bahnhofstraße sowie eine größere Lärche und eine Kiefer.

„Das alles ist wild aufgewachsen und war nicht als erhaltenswerter Baumbestand eingestuft“, betont Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) auf Anfrage. Die Arbeiten mussten jetzt sein, weil Gehölze aus Vogelschutzgründen nur bis Ende Februar geschnitten werden dürfen.

Die Motorsägen aber riefen besorgte Bürger auf den Plan. „Einige waren überrascht, dass das Grün verschwindet“, berichtete Bauamts-Leiter Hubert Zellner am Dienstag im Gemeinderat. Sie hatten nicht mitbekommen, dass der Landkramerplatz ein neues Gesicht bekommt, „obwohl die Gemeinde damit sehr öffentlich umging, unter anderem in der Bürgerversammlung“, wie Zellner betonte. Eine große Bautafel zeigt jetzt allen Passanten, was die Gemeinde mit den 700 Quadratmetern im Knick zwischen Bahnhofstraße und Landkramerweg vorhat.

Die Grünreihe musste weichen, weil der von der Kreuzstraße herüberkommende Dislweg künftig in die Bahnhofstraße mündet und damit den westlichen Rand des neuen Platzes definiert; gleich nach der neuen Einfahrt verschwenkt der Gehweg in den Platz, um neben der Bahnhofstraße drei Längsparkplätze (plus eine E-Ladestation) zu ermöglichen – just dort, wo das wilde Grün wucherte. Für Ersatz ist gesorgt: Zehn Bäume, die bis zu zehn Meter hoch werden, sowie diverse Sträucher durchgrünen das künftige Areal. Eine Baumreihe, darunter Hopfenbuche, Nelkenkirsche, Blumenesche und Mehlbeere, grenzt den Platz vom Dislweg ab.

Zur Befestigung der Fläche hat sich die Gemeinde für rechteckige, grau-beige Betonsteine entschieden. Der Platz selber wird im „wilden Verband“ verlegt. Die Steine auf Zugängen, im Brunnenbereich und auf den Park- und Straßenflächen haben andere Größen und bilden eher einheitliche Muster. „Die Flächen sollen sich optisch abheben“, sagt Zellner.

Gepflastert wird auch der benachbarte Abschnitt des Landkramerwegs bis zur Sonnenapotheke. Die Gemeinde konnte dort bis 1,30 Meter vor der Mauer Flächen ertauschen. „Das Pflaster soll den Platz optisch erweitern und den Verkehr dort beruhigen.“ Die Einmündung in die Bahnhofstraße beschränkt sich künftig auf den Bereich östlich der über 130 Jahre alte Luitpold-Linde, die erhalten bleibt. Laut Zellner ist geplant, hier nur noch Einfahrten von der Bahnhofstraße zu erlauben, aber keine Ausfahrten mehr; bis zur Apotheke soll der Landkramerweg in beiden Richtungen befahrbar bleiben.

Über den Sinn oder Unsinn von Parkplätzen gegenüber der Apotheke hatte der Gemeinderat kontrovers diskutiert. Das Ergebnis war ein Kompromiss: drei Senkrechtparker, darunter ein Behinderten-Parkplatz. Auf dem Platz, neben einer von zwei Pflanzinseln, können Fahrräder abgestellt werden.

Die Platzmitte prägt ein begehbarer Brunnen mit offener Wasserführung und einer Trinkwasser-Säule, drumherum gruppieren sich Sitzblöcke. Vor dem Freisitz der Gaststätte Bella Punjabi fängt eine erhöhte Ebene den Geländesprung ab. Auch dies ein öffentlicher Platz, wie Zellner betont: „Der Gaststättenbetreiber könnte diese Fläche aber pachten und bespielen.“ Für zusätzliche Attraktivität sollen kostenloses Internet (WLAN-Hotspot) auf dem gesamten Areal und ein öffentlicher Bücherschrank sorgen.

Insgesamt 463 000 Euro investiert die Gemeinde in den neuen Platz. 186 000 Euro davon deckt ein EU-Zuschuss aus dem Leader-Topf ab, honoriert wird so der Treffpunkt-Charakter des Projekts. Laut Zellner beginnen die Bauarbeiten Mitte März. Spätestens Anfang Juni sollen die Otterfinger auf ihrer neuen „Piazza“ den Frühsommer genießen können.

