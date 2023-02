Unterricht fern der Heimat: Geflüchtete Kinder an den Schulen

Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Von Andreas Höger schließen

Ankommen in der Fremde, in die man gar nicht wollte: Die Schulen versuchen, Kinder und Jugendliche aus der Ukraine dabei zu unterstützen. Schulamtsleiter Jürgen Heiß gibt Einblick.

Otterfing/Landkreis – Schnell weg von zu Hause, das Nötigste packen und alles zurücklassen, meist auch den Vater: Ukrainische Kinder, die in den Landkreis geflohen sind, müssen sich fern der Heimat zurechtfinden. Sie müssen in eine Schule gehen, in der sie zunächst weder Lehrer noch Mitschüler verstehen. Viele kommen nur schwer klar mit der Vertreibung, der ständigen Sorge um Menschen in der Heimat. Doch das Beispiel der Otterfinger Grundschule zeigt, dass sich ein Jahr nach Kriegsbeginn ein Netzwerk gebildet hat, das die jungen Ukrainer auffängt.

14 Schüler aus der Ukraine besuchten ab April 2022 eine Willkommensklasse an der Schule, verteilt auf alle Altersklassen. Teilweise kamen auch Schüler, die in Holzkirchen untergekommen waren. Schulleiterin Inge Weber und ihre Stellvertreterin Julia Garhammer organisierten den Unterricht mithilfe ehrenamtlicher Betreuer. Im neuen Schuljahr sind elf ukrainische Schüler auf die Regelklassen verteilt, davon sieben in einer 1. Klasse.

Wie sieht es anderswo im Landkreis aus, und wie wird die Beschulung organisiert? Wir haben Schulamtsdirektor Jürgen Heiß einige Fragen gestellt, die einen Einblick in die Situation ermöglichen.

Wie viele ukrainische Kinder und Jugendliche werden im Landkreis unterrichtet und wie teilt sich das auf Schultypen auf?

Aktuell melden die Schulen im Landkreis über ein Meldeportal 256 Schüler. Zwei davon besuchen Förderschulen, 17 sind an der Berufsschule, 31 an Gymnasien, 111 an Mittelschulen, 93 an Grundschulen, zwei an der Grund- und Mittelschule der Montessorischule Hausham. Realschulen melden aktuell keine ukrainischen Schüler.

Auch Kinder aus der Ukraine unterliegen Schulpflicht

Besteht so etwas wie eine Schulpflicht? Gibt es Ukrainer, die via Internet von der Heimat aus beschult werden?

Es besteht Schulpflicht. Diese beginnt drei Monate nach offizieller Meldung bei der Gemeinde. Eine Beschulung aus der Heimat via Internet findet mitunter statt. Diese kann allerdings nur als Ergänzung gewertet werden und ist für die Erfüllung der Schulpflicht in Bayern nicht ausreichend.

Wie groß ist das Interesse der geflüchteten Familien, ihre Kinder bei uns unterrichten zu lassen?

Grundsätzlich besteht ein Interesse an der Beschulung in Deutschland, wenngleich dabei durchaus Unterschiede wahrzunehmen sind. Dies liegt vermutlich auch daran, dass einige Familien zu einer raschen Rückkehr in die Ukraine tendieren und andere einen längeren Aufenthalt planen.

+ Jürgen Heiß, Schulamtsdirektor im Landkreis Miesbach © Thomas Plettenberg

Brückenklassen in den weiterführenden Schulen

Wie ist der Unterricht organisiert in Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien?

An Grundschulen sind ab diesem Schuljahr gemäß Vorgaben des Kultusministeriums alle Kinder in der Regelklasse zu integrieren. An weiterführenden Schulen gibt es seit dem Schuljahr 2022/23 „Brückenklassen“. Im Landkreis Miesbach sind drei solche Klassen verortet – am Gymnasium Tegernsee, am Gymnasium Holzkirchen und an der Mittelschule Rottach-Egern. Für Ende Februar oder Anfang März ist die Bildung einer Brückenklasse an der Mittelschule Miesbach geplant.

Sind ukrainische Lehrkräfte am Unterricht beteiligt? Und wenn ja: Welche Voraussetzung müssen sie mitbringen, und wie werden sie bezahlt?

In den Brückenklassen sind mitunter ukrainische Kräfte eingebunden – etwa in Rottach-Egern und an der geplanten Brückenklasse in Miesbach – falls sie über die entsprechenden Voraussetzungen verfügen. Zur Bezahlung will das Schulamt keine Aussage treffen.

Wie schauen die Lehrpläne aus?

Brückenklassen sind in der Regel altersübergreifend angelegt und legen ein besonderes Augenmerk auf Deutsch, Mathematik und Englisch.

Wie schnell lernen die ukrainischen Schüler Deutsch?

Die Geschwindigkeit des Deutschlernens hängt sehr stark ab von der individuellen Lern- und Leistungsfähigkeit, der Motivationslage und der Affinität zum Sprachlernen allgemein. Einige Schüler bringen etwa sehr gute Englischkenntnisse mit, andere haben nur wenige Vorkenntnisse. Die Verständigung auf Deutsch oder Englisch im täglichen Miteinander spielt eine nicht unerhebliche Rolle und kann – trotz Hilfsmitteln wie Übersetzungs-Apps – für alle Beteiligten herausfordernd sein; das betrifft nicht nur das Themenfeld Lernen, sondern auch den Umgang der Schüler untereinander.

Nimmt jede Schule Ukrainer auf oder beschränkt sich das auf zentrale Orte?

Jede Grundschule im Landkreis nimmt ukrainische Kinder auf. An weiterführenden Schulen nehmen in erster Linie die die Standorte der Brückenklassen auf, aber auch an vielen anderen Schulstandorten werden Jugendliche aufgenommen. Vor allem an Mittelschulen sind viele Ukrainer in Regelklassen integriert.

Wie hoch ist die Fluktuation in den Klassen, wenn Familien etwa umziehen oder in ihre Heimat zurückkehren?

Das Staatliche Schulamt, das für Grund- und Mittelschulen zuständig ist, stellt eine gewisse Fluktuation fest, allerdings ist diese überschaubar. Tatsächlich gibt es vereinzelt Fälle, in denen Familien wieder in die Heimat zurückkehren oder innerhalb Deutschlands und der EU umziehen.

Kommen derzeit überhaupt noch ukrainische Familien im Landkreis an?

Seit Mitte Dezember 2022 kommen wieder mehr ukrainische Familien mit schulpflichtigen Kindern im Landkreis an. Schwerpunktmäßig wurden zuletzt viele davon in Miesbach untergebracht, weshalb hier auch eine weitere Brückenklasse gebildet werden soll.

Wird die Thematik Krieg/Vertreibung in den Klassen angesprochen?

Die Themen Krieg und Vertreibung werden in den Klassen durchaus angesprochen. Wichtig ist dabei die Anpassung an die jeweilige Lerngruppe und die Situation einzelner Schüler in den Klassen. Gerade hinsichtlich von Traumatisierungen ist pädagogisches Feingefühl gefragt. Mitunter werden die Schulen von Schulpsychologen sowie Kräften der Jugendschulsozialarbeit unterstützt.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Anlässlich des 1. Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine beleuchten wir den Krieg und seine Folgen aus unterschiedlichen Perspektiven.