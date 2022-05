Drei Veranstaltungen für Senioren: Online-Rundgang durch Musterwohnung, „Keine Angst vorm Internet“ und historischer Streifzug

Der Pflegekrisendienst kommt nach Hause, wenn unvermittelt Not am Mann ist.

Aktionswoche „Zu Hause daheim“

Von Andreas Höger

Mit gleich drei Veranstaltungen beteiligt sich die Gemeinde Otterfing an der bayernweiten Aktionswoche „Zu Hause daheim“ (6. bis 15. Mai). Senioren bekommen dabei Infos über altersgerechte Wohnungen, über die Chancen des Internets und können sich an einem historischen Rundgang beteiligen.

Otterfing – Wer älter wird, hat es nicht immer leicht, die Bedürfnisse des Alltags zu meistern. Oft fehlt der Schlüssel in die digitale Welt, die alte Wohnung passt nicht mehr, die Erinnerungen an früher verblasst. Hier setzen drei Veranstaltungen an, die im Zuge der bayernweiten Aktionswoche „Zu Hause daheim“ von der Gemeinde Otterfing angeboten werden. Die Termine selbst finden erst nächste Woche statt (11., 12. und 14. Mai), für zwei der Veranstaltungen müssen sich die Teilnehmer aber schon bis 8. Mai anmelden.

Zum Start in die Aktionswoche lädt der Arbeitskreis (AK) Soziales vom Bürgerforum am Mittwoch, 11. Mai, um 19 Uhr zur Auftaktveranstaltung „IT-Lotsen: Hilfe rund ums Internet“ in den Nebenraum der Schulaula ein. Die IT-Lotsen vom AK (Manfried Doll, Eva Fuchs und Kerstin Wießer-Buchholz) bieten Begleithilfe an für den Weg in die digitale Welt. „Vor allem wollen wir diejenigen abholen, die noch komplett offline sind“, sagt Doll, der weiß: „Ohne Erfahrung mit dem Internet wird es im Alter immer schwieriger.“ Anhand von Praxisbeispielen erfahren die Teilnehmer, wie nützlich ein Zugang zum Internet sein kann.

Wer für sich oder seine Eltern über eine Wohnraum-Anpassung nachdenkt, sollte die virtuelle Führung durch eine barrierefreie Musterwohnung am Donnerstag, 12. Mai, ab 17.30 Uhr nicht verpassen. Ein Wohnberater stellt bei diesem Online-Rundgang vor, was derzeit technisch möglich ist. „Fragen sind ausdrücklich erwünscht“, betont Quartiersmanagerin Sigrid Speer, die im Rathaus die Aktionswoche koordiniert. Die Veranstaltung kann online zuhause verfolgt werden – oder gemeinsam mit anderen Interessierten in der Schulaula oder im Sitzungssaal des Rathauses (je nach Teilnehmerzahl). Für den Online-Zugang (Zoom) ist eine E-Mail-Adresse nötig, um den EinladungsLink senden zu können (Anmeldung bis 8. Mai).

Einen Ausflug in das „Zuhause“ von gestern bietet ein historischer Dorfrundgang mit Ludwig Rieker und Anton Poth am Samstag, 14. Mai, ab 14 Uhr. Die beiden Referenten weisen auf historische Gebäude hin, erzählen vom typischen Ortsbild Otterfings – und freuen sich auf regen Austausch und eigene Geschichten der Teilnehmer. Anschließend ist eine Einkehr geplant (Anmeldung bis 8. Mai, Teilnehmerzahl ist begrenzt).

Während der bayernweiten Aktionswoche „Zu Hause daheim“ vom 6. bis 15. Mai werden an vielen Orten Angebote und Konzepte vorgestellt, die ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter unterstützen.

Anmeldungen nimmt Quartiersmanagerin Sigrid Speer unter der Nummer 0 80 24 / 90 63 116 oder via Email an sigrid.speer@ otterfing.de entgegen.

