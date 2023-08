Vorfreude aufs Dorffest: „Immer ein Schub für den Zusammenhalt“

Erinnerungen an die Premiere vor 20 Jahren

Das Dorffest Anfang August ist zum Markenzeichen Otterfings geworden. Auch am kommenden Wochenende (4. bis 6. August) stemmen die Ortsvereine miteinander ein dreitägiges Programm. Angefangen hat alles vor ziemlich genau 20 Jahren.

Otterfing – Hoch Michaela brach alle Rekorde. Deutschland erlebte 2003 einen Jahrhundertsommer. Kaum Regen, durchgehend hochsommerliche Temperaturen. Die Otterfinger sagten: War von uns bestellt, für das Jahr unserer 1000-Jahr-Feier. Ihren Höhepunkt fanden die Feierlichkeiten vor fast genau 20 Jahren bei einem dreitägigen Dorffest mit einem spektakulären historischem Festzug am Sonntag.

Der Festzug blieb einmalig, doch das gemeinsame Dorffest von mittlerweile 14 Ortsvereinen ist zum Erfolgsmodell und zu einem Vorreiter für andere Dörfer geworden. 20 Jahre nach der Premiere rüstet sich Otterfing wieder für sein Dorffest, traditionell am ersten August-Wochenende und im Ortskern zwischen Rathaus und Schule.

Das Programm von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August, orientiert sich am bewährten Muster. Man habe überlegt, zum 20-Jährigen ein Ausrufezeichen zu setzen, sagt Michael Gruber, Trachtler-Vorstand und Geschäftsführer der Dorffest GbR. „Aber eine wirklich zündende Idee kam uns nicht.“ Um auf das stimmige Konzept eins draufzusetzen, hätte es „etwas Besonderes gebraucht, das es rausreißt.“ Letztlich habe man sich entschlossen, auf das Bewährte zu setzen.

Wie immer decken die Essensstände der Vereine die ganze kulinarische Breite ab. Etwa 200 Ehrenamtliche sind eingespannt, um täglich bis zu 2000 Gäste zu versorgen. 1500 Sitzplätze stehen zur Verfügung, davon 700 in den beiden Zelten. Die Zelte übrigens gab’s erstmals 2004. „Das erste Mal 2003 waren wir ganz mutig und haben’s ohne Dach und nur mit Sonnenschirmen durchgezogen“, erinnert sich Gruber, „zum Glück war’s der Jahrhundertsommer.“ Zwischenzeitlich erlebte das Dorffest schon fast alle Wetter. „Einmal hatten wir nur 4 Grad – aber es hat auch funktioniert,“ sagt Gruber.

Neun Musikgruppen werden die beiden Bühnen bespielen, darunter auch Neulinge. Ihr Dorffest-Debüt gibt die Tegernseer Partyband Flashlight am Eröffnungsabend. Die Dreder Musi am Samstagabend kennt man vom Rosenheimer Herbstfest. Und als „Geheimtipp“ preist Gruber die Gruppe „Der Harte Kern“ an, die am Sonntagvormittag spielt. Den Gottesdienst am Sonntag zelebriert wie schon im Vorjahr der Schäftlarner Abt Petrus Höhensteiger. Am Samstag bereiten die Vereine Spiele und Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche vor. Gleichzeitig laden Gemeinde und der Arbeitskreis Soziales zu einem Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen ein.

Die Idee, die Kräfte zu bündeln und ein gemeinsames Dorffest auf die Beine zu stellen, habe es bei einigen Otterfinger Vereinen schon vor dem Jubiläum 2003 gegeben, sagt Gruber. „Fast jeder Verein hatte bis dahin sein eigenes Festl.“ Das forderte viele Ehrenamtliche gleich mehrfach, dazu kam die schwierige Suche nach Terminen. „Das Jubiläum war damals die beste Gelegenheit, alles auf ein großen Dorffest zusammenzulegen.“

Die richtige Entscheidung, findet Bürgermeister Michael Falkenhahn: „Besonders kleine Vereine profitieren davon. Der Erfolg gibt dem System recht.“ Das Dorffest habe sich zu einem Aushängeschild der Gemeinde gemausert, glaubt der Rathauschef. „Und es gibt jedes Mal einen Schub für den Zusammenhalt im Ort.“ 2024 übrigens wird es wohl sogar wieder einen Festzug geben, da dann der Veteranenverein sein Jubiläum ans Dorffest dranhängen will.

