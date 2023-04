Erdgas-Projekt: Otterfing leistet Widerstand

Von: Andreas Höger

Teilen

Anders als hier in Mecklenburg-Vorpommern, will man im Landkreis-Norden keine Erdgasbohrungen dulden (Symbolbild). © dpa/Bernd Wüstneck

Das Signal wird immer deutlicher: Die Gemeinden im Landkreis-Norden lehnen eine mögliche Erdgasbohrung in Holzkirchen durch das Unternehmen Terrain Energy geschlossen ab.

Otterfing – Wie Weyarn, Valley und Warngau sprach sich auch der Otterfinger Gemeinderat gegen das Projekt aus. Der Beschluss fiel bereits Anfang des Jahres in nicht-öffentlicher Sitzung. „Nicht-öffentlich deswegen, weil zu dem Zeitpunkt noch die Absprache mit Nachbargemeinden ausstand“, begründete dies Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) in der jüngsten Sitzung, als Rathaus-Geschäftsleiter Markus Stark die Entscheidung öffentlich bekannt gab.

Die Beteiligung der Gemeinden ist Teil eines Anhörverfahrens des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, bei dem Terrain Energy die ministerielle „Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen zu gewerblichen Zwecken“ im Aufsuchungsfeld Mühlleite erwirken will. Dieses Areal ist Teil des Claims Egmating, den sich die Firma aktuell gesichert hat. Ein Vorstoß des Unternehmens, die Marktgemeinde Holzkirchen mit ins Boot zu holen und sie an der Erschließung der unter dem Ort vermuteten 650 Millionen Kubikmeter Erdgas zu beteiligen, scheiterte an der Ablehnung des Gemeinderats (wir berichteten). Die Holzkirchner fürchten Auswirkungen auf ihr Geothermie-Projekt.

Um das Projekt auch ohne Holzkirchner Unterstützung voranzubringen, startete Marcus Endres, Geschäftsführer von Terrain Energy, das ministerielle Erlaubnisverfahren; gleichzeitig warb er bei den Gemeinden im Norden des Landkreises Miesbach und im Münchner Süden, deren Gebiet der Claim berührt, um Wohlwollen. Die Holzkirchner ihrerseits baten die Nachbargemeinden um Solidarität – einer Bitte, der auch Otterfing nachkam.

Man teile die Bedenken der Marktgemeinde Holzkirchen, heißt es im Otterfinger Beschluss. Trotz der Beteuerungen des Unternehmens, kein Fracking anzuwenden, ist nach Einschätzung der Gemeinde Otterfing nicht auszuschließen, dass „bei unkonventionellen Gasvorkommen auch Frackingtechniken zum Einsatz kommen können“. Da diese Art der Erdgas-Förderung mit dem Einsatz hochgiftiger Chemikalien verbunden sei, müsse diese Abbaumethode hier unbedingt verhindert werden.

Weiter heißt es im Beschluss, dass die Erdgas-Förderung Oberflächenschäden durch Setzungen und „seismische Ereignisse“ verursache könne. Gefährdet sei das ganze Umfeld, insbesondere der vom Unternehmen ins Auge gefasste Bohrplatz im Teufelsgraben-Gebiet; dort befinde sich nicht nur ein prägender Freizeit- und Naturraum, sondern auch das Trinkwassereinzugsgebiet der Gemeinde Otterfing. „Der Schutz unseres Trinkwasser muss absoluten Vorrang genießen“, betonte Falkenhahn.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.