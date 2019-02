Darum brauchen auch Uhu, Bussard & Co. jetzt Hilfe

Dieser Winter hat‘s in sich - ganz besonders für die Wildtiere. Aber nicht etwa nur Hirsche und Rehe leiden, sondern auch Vögel - und zwar die, die niemand am Vogelhäuschen füttert, diejenigen am Ende der Nahrungskette: Experte Alfred Aigner von der Greifvogel-Auffangstation Otterfing erklärt, warum wir Menschen den Tieren jetzt beistehen sollten.

Otterfing –Ein abendlicher Spaziergang im Mangfalltal. Werner Biebl war am Montag mit seinem Hund unterwegs, als er im Schnee einen völlig entkräfteten Bussard entdeckte. „Ein wunderschöner Vogel“, sagt der Weyarner. Mithilfe eines Jägers gelang es, das fast verhungerte Tier in einen Karton zu packen. Biebl hatte im Holzkirchner Merkur von der Auffangstation für Greifvögel in Otterfing gelesen – und wurde zum Lebensretter.

Noch am Abend nahm Stationsleiter Alfred Aigner den Patienten in seine Obhut. Ein stolzes Weibchen, das auf drei Viertel seines Standardgewichts abgemagert war. „Bei der Kälte und der Schneedecke hätte das Tier nur noch ein oder zwei Tage überlebt“, glaubt Aigner. Er ist zuversichtlich, dass die Bussard-Dame im Frühling wieder ihre Kreise zieht über dem Mangfalltal. „Das Tier wird durchkommen.“ Bei Werner Biebl hat die Begegnung tiefen Eindruck hinterlassen: „Dieser wunderbare, leider geschwächte Bussard hat mich sehr berührt.“

Der Weyarner hat alles richtig gemacht. Vor allem hat er nicht selbst versucht, den Greifvogel zu füttern. „Die Tiere sind so geschwächt, dass sie spezielle Nahrung brauchen“, erklärt Aigner. Zunächst wird ihnen mehrmals am Tag ein spezielles Blutserum eingeflößt; dann füttert Aigner Hühnchenfleisch, das in probiotischen Joghurt getaucht ist. „So kommen Kreislauf und Verdauung langsam wieder in Schwung.“

+ Gerettet: Alfred Aigner mit dem Bussard-Weibchen, das Werner Biebl an der Mangfall fand. © privat Viel Zuspruch für seine ehrenamtliche Arbeit bekomme er von der Bevölkerung, sagt Aigner. Er versteht aber auch, wenn manchmal Nachfragen kommen, ob das Schicksal der Greifvögel nicht einer natürlichen Auslese unterliege. Sicher sei das so, sagt der Experte, „doch wir Menschen mit unserer Zivilisation und unserem Verkehr setzen diesen Vögeln derart zu, dass es gerechtfertigt ist, wenn wir ihnen jetzt in Notzeiten auch helfen.“ Die meisten seiner Patienten seien ohnehin keine Opfer des Winters, sondern Opfer von Autos und Zügen.

Oft werde er gefragt, berichtet Aigner, ob man den Greifvögeln mit privaten Fütterungen über den Winter helfen kann, wenn – wie dieser Tage – eine dicke Schneeschicht wochenlang den Zugriff auf Mäuse verhindert. „Das ist schon möglich“, sagt der Stationsleiter. Hühnerklein oder Putenherzen könne man an Plätzen auslegen, von denen man weiß, dass sich die Vögel dort regelmäßig aufhalten. „Aber kein Rind oder Schwein, das vertragen Greifvögel nicht.“

Wer Futter auslege, müsse auch bedenken, dass bei geschlossener Schneedecke nicht nur Greifvögel Hunger haben. Nachts bedienen sich Füchse, tagsüber fallen Krähen über die Leckerbissen her. „Bussarde können Beute in der Regel behaupten“, sagt Aigner, „ich habe aber schon beobachtet, wie Krähen übergriffig werden und Bussarde an den Flügeln ziehen.“

Gerade Bussarde leiden, wenn der Schnee die Mäuse vor ihren scharfen Augen schützt. Turmfalken etwa, erklärt Aigner, verfügen über die fliegerischen Fähigkeiten, zur Not auch mal einen Singvogel zu schlagen. „Der Bussard ist dafür viel zu träge.“ Zudem sind Falken clever genug, um in benachbarte Regionen auszuweichen, wo kaum Schnee liegt. „Eulen und Bussarde dagegen sind reviertreu.“