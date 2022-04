Feinste Küche für wenig Geld: Otterfinger Bürgermeister wird zum Fernsehkoch

Von: Andreas Höger

Bürgermeister wird zu Fernsehkoch: Michael Falkenhahn ist in dieser Woche täglich um 11 Uhr bei Chefkoch TV (RTL) zu sehen. Im Finale am morgigen Freitag kämpft er um ein Preisgeld von 1500 Euro. Das Bild entstand vor vier Jahren, als es Falkenhann in der ZDF-Show Küchenschlacht bis ins Halbfinale schaffte. © privat

Das Angebot roch zu gut, um es vom Tisch zu weisen: Michael Falkenhahn, im Hauptberuf Otterfings Bürgermeister, ist wieder zum Fernsehkoch geworden. Im RTL-Format Chefkoch TV stellt sich der 55-Jährige der Herausforderung, mit wenig Geld Außergewöhnliches aufs Teller zu zaubern.

Otterfing – Europas größtes Kochportal Chefkoch.de hat jetzt eine eigene Fernsehsendung. Chefkoch TV läuft seit 28. Februar werktags ab 11 Uhr bei RTL, jede Woche treten vier Hobbyköche an, um unter Anleitung von Sternekoch Alexander Herrmann nach vorgegebenem Budget (2,99 bis 9,99 Euro) um die Wette zu bruzzeln. Dem Wochensieger winken 1500 Euro. Diese Woche steht das Otterfinger Gemeindeoberhaupt mit am Herd: Falkenhahn liegt nach den ersten zwei Durchgängen am Dienstag (19. April) und am Mittwoch (20. April) gut im Rennen.

Ob er gewinnt? Falkenhahn selber weiß es längst. Aufgezeichnet wurde die Kochwoche an drei Drehtagen im Februar in einem Hamburger Studio. „Es war die gleiche Produktionsfirma wie vor vier Jahren, als ich bei der ZDF-Küchenschlacht dabei war“, sagt der 55-Jährige. Damals hatte er sich bis ins Halbfinale gekocht. Um das neue Format einzufahren, fragten die Produzenten bei den besten Fernseh-Hobbyköchen nach. Und wie Falkenhahn konnten viele nicht „Nein“ sagen. Seine Konkurrenten Ilona (66) und Moritz (25) kannte der Otterfinger von „Küchenschlacht“-Tagen. Ein unbeschriebenes Blatt war Studentin Lisa (28). „Das Niveau war sehr hoch“, sagt Falkenhahn, „das waren alle keine heurigen Hasen.“

„Ein Statement gegen Fertig-Futter“

Das Format steht unter dem Motto „Lecker muss nicht teuer sein“. Die Kandidaten reichen Rezepte ein, deren Zutaten nur wenige Euro kosten dürfen. „Das hat schon seinen Reiz“, gesteht Falkenhahn, „wir zeigen, dass mit jedem Budget feine Küche möglich ist, ein Statement gegen Fertig-Futter.“

Der erste Tag, gesendet am Dienstag, endete für den Otterfinger ergebnistechnisch enttäuschend. Sein Kaiserschmarrn mit Rum-Rosinen, Apfelkompott und karamellisierten Haselnüssen war der Jury, den Spitzenköchen Sarah Henke und Tarik Rose, nur drei von acht Punkten wert (jeder Juror vergibt je einmal ein bis vier Punkte). Um im Budget (3,99 Euro) zu bleiben, hatte der Otterfinger die angedachten Mandeln durch Haselnüsse ersetzt. „Kaiserschmarrn ist gefährlich“, weiß Falkenhahn. „jeder kennt’s von der Oma, jeder hat seine Erwartungen.“

Die beiden Juroren aus Deutschlands Norden konnten mit dem eher süddeutschen Aroma weniger anfangen. „Da geht’s um Nuancen, die entscheiden. Und am Ende muss es ein Ranking geben.“ Den Tagessieg holten Lisas Spaghetti Carbonara mit pochiertem Ei. Sie trug die „gelbe Schürze“ der Führenden in den zweiten Tag.

Gyoza-Teigtaschen entzückten die Jury

Neben dem Preis-Budget wird streng darauf geachtet, dass die Teller nach 30 Minuten servierfertig sind. „Das ist knapp. Sonst koche ich ja zur Entspannung.“ Unterläuft ein Fehler, ist das kaum mehr zu korrigieren. „In der Zeit zu bleiben, war die größte Herausforderung.“ Für seine Rezeptserie hatte sich Falkenhahn vorgenommen, „eine Reise zu machen und kein Land zweimal zu kochen“. Prompt räumten seine japanischen Gyoza-Teigtaschen mit Hackfleisch-Garnelen-Gemüse-Füllung am zweiten Tag ab und bescherten ihm den Tagessieg.

Was am Freitag (22. April) passiert, darf Falkenhahn nicht verraten. RTL ließ durchblicken, dass es alle vier ins Finale am Freitag schaffen – der Dritt- und Viertplatzierte liegen nach Tag 3 also punktgleich. Im Finale spielen Saucen eine entscheidende Rolle. „Mit Saucen kann ich gut umgehen“, sagt der 55-Jährige, darf aber nicht mehr verraten. Die Urlaubstage für den Wettbewerb am Herd hat der Otterfinger Rathauschef gerne geopfert. „Ich bin hingefahren, weil ich eben gerne koche.“

Chefkoch TV läuft werktags um 11 Uhr bei RTL. Die Folgen sind auch über das (kostenpflichtige) Streamingportal RTL+ abrufbar. Die Rezepte gibt’s bei chefkoch.de.

