Weinfest der Burschen: Fast nur neue Bands auf der Bühne

Von: Andreas Höger

Volles Haus: Beim Südtiroler Weinfest von 1. bis 3. September erwartet der Burschenverein Otterfing wieder bis zu 3000 Gäste. Das Archivbild entstand 2016. © Thomas Plettenberg

Das Südtiroler Weinfest der Otterfinger Burschen zieht Gäste aus der ganzen Region an. In diesem Jahr, von 1. bis 3. September, werden sich einige neue Musikgruppen vorstellen. Besonders an den ersten beiden Abenden soll die Post abgehen.

Otterfing – Oberkrainer-Musik zum Auftakt, beim Festabend und zum Ausklang: Für ihr Südtiroler Weinfest am Wochenende (1. bis 3. September) setzen die Otterfinger Burschen besonders auf eine Stilrichtung und haben dafür neue Klangmeister verpflichtet. „Es spielen fast nur Gruppen, die noch nie bei uns waren“, sagt Burschen-Vorstand Matthias Fröhlich. Das große 1000-Personen-Festzelt an der Pöttingerwiese am Bahnhof dürfte an allen drei Abenden gut gefüllt sein. Traditionell lockt das Weinfest der Burschen viel Publikum aus der ganzen Region nach Otterfing.

Die „Isarkrainer“ bestritten bisher oft das Nachmittagsprogramm am Samstag, diesmal sind sie die „Eröffner“ am Freitagabend (1. September, ab 20 Uhr). „Sie werden richtig Gas geben“, verspricht Fröhlich. Der Eintritt kostet acht Euro. Beim Altennachmittag am 2. September (ab 14 Uhr) spielen drei junge Musiker auf, die „Osterleitner Spitzbuam“.

Abends am Samstag ist „Pongau Power“ angesagt: Die siebenköpfige, junge Gruppe aus Wagrain mit Sängerin Julia Lienbacher bringt fetzigen Oberkrainer-Sound mit, verwandelt sich aber auch gerne in eine Rockband. „Da wird die Post abgehen“, vermutet Fröhlich. Auch an diesem Abend sind acht Euro Eintritt fällig.

Der Sonntag (3. September) startet mit einem Kesselfleischessen und Weißbierfest ab 11 Uhr, begleitet von den „Brixner Böhmischen“ aus Südtirol. Die 13 Musikanten sind ebenfalls zum ersten Mal in Otterfing dabei.

Um 16 Uhr übernehmen die Lokalmatadore der „Schonseitnmusi“, ehe zum Ausklang (ab 19 Uhr) die „Innkreis Buam“ wieder Oberkrainer-Rhythmen bieten. „Zuletzt hatten wir am Sonntagabend meist Tanzlmusi, diesmal kehren wir mal wieder zum Oberkrainer-Sound von früher zurück“, sagt Fröhlich, für den es das letzte Weinfest als Vorsitzender ist. Bei den nächsten Neuwahlen will er nicht mehr für das Amt kandidieren.

