Finanzspritze für Greifvögel: Auffangstation hofft auf Unterstützung aus den Landkreisgemeinden

Die Otterfinger Greifvogelauffangstation hofft auf eine einmalige Finanzspritze aus den Landkreis-Gemeinden. Aktuell soll eine begehbare Gefrierzelle gekauft werden.

Otterfing – Rund 150 Tiere im Jahr versorgt Alfred Aigner in der Otterfinger Pflege- und Auffangstation für Greifvögel. Die Hilfe will aber auch finanziert sein: Rund 11 000 Euro fallen jährlich unter anderem für Futter, Tierarzt und Fahrten an. Mit 5000 Euro pro Jahr unterstützt die Kreissparkasse die Auffangstation, der Rest wird durch Spenden gedeckt. „Eigentlich sind wir chronisch unterfinanziert“, sagt Aigner. Und dabei verlangen die ehrenamtlichen Helfer und er selbst keinen Cent. Eine kleine Finanzspritze aller Landkreis-Gemeinden soll nun helfen.

Wie Aigner erzählt, hat sich Otterfings Bürgermeister Jakob Eglseder jüngst bei einer Bürgermeister-Tagung für die Auffangstation stark gemacht. „Er hat mir auch eine durchaus positive Rückmeldung gegeben“, sagt Aigner. In allen 17 Landkreis-Gemeinden soll nun ein Zuschussantrag auf den Tisch kommen. Irschenberg etwa hat einer einmaligen Zahlung von 120 Euro in seiner jüngsten Gemeinderatssitzung bereits zugestimmt. Die anderen Kommunen werden sich laut Aigner mit 100 bis 150 Euro beteiligen. „Alle Gemeinden, aber auch beispielsweise die Polizei, sind froh um eine adäquate Anlaufstelle,“ meint Aigner.

Aktuell kann die Greifvogelauffangstation das Geld auch gut gebrauchen. Wegen einer Händler-Umstellung kauft Aigner das Spezialfutter für die Tiere nun tiefgefroren. Nimmt er dieses palettenweise, kann er mit einem Rabatt von bis zu 35 Prozent rechnen. Für die Lagerung benötigt er aber eine begehbare Gefrierzelle, die mit etwa 6000 Euro zu Buche schlägt.

Die Kosten, die pro Tier anfallen, sind dagegen individuell. „Das kommt immer darauf an, welche Behandlung nötig ist“, erklärt Aigner. Manche Vögel seien nur benommen, wenn sie etwa gegen eine Scheibe geflogen sind. Andere kommen nach Unfällen mit Autos oder Zügen mit einem gebrochenen Flügel. „Eine Fraktur muss man richtig versorgen mit einer Operation, sonst kann man es gleich lassen“, sagt Aigner. Einen gebrochenen Flügel nur hochzubinden, reiche nicht aus. „Das muss in fachkundige Hände.“

