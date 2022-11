Für Herz und Hirn: Christian Springer bei Otterfinger Kulturwoche

Teilen

Mit intelligentem Kabarett begeisterte Christian Springer das Publikum in der ausverkauften Schulaula – ein Höhepunkt der zu Ende gehenden Otterfinger Kulturwoche. © Thomas Plettenberg

Es war ein Höhepunkt bei der Otterfinger Kulturwoche: Kabarettist Christian Springer glänzte vor vollem Haus. Mit intelligentem Futter für Herz und Hirn.

Otterfing – Wenn Christian Springer bei der Otterfinger Kulturwoche auftritt, ist zweierlei garantiert: Kabarett der Spitzenklasse und ein volles Haus. So war es auch am Donnerstag, als der vielfach ausgezeichnete Münchner Kabarettist in der Otterfinger Schulaula mit seinem aktuellen Programm „nicht egal“ auftrat und für einen der Höhepunkte der diesjährigen Kulturwoche sorgte.

Mitorganisatorin Gabriele Hofweber kündigte ihn an „nicht nur als Mann der Worte, sondern auch der Taten“ und meinte damit die Rolle Springers als sozialpolitisch tatkräftig Engagierter. In Otterfing zeigte er einmal mehr, wie er Missstände glänzend recherchiert, sie schonungslos aufdeckt und so aufbereitet, dass einem oft das Lachen im Hals stecken bleibt, aber das soeben drastisch Angesprochene mit einem Hoffnung stiftenden Gedanken abfedert.

Springer spricht meist leise und eindringlich, aber oft platzt es auch aus ihm heraus in wahren Wortkaskaden, weil das meiste eben „nicht egal“ ist. Seine Bandbreite erstreckt sich vom einfach zu fassenden, aber nie unter die Gürtellinie gehenden Witz bis zu kompliziert verwobenen Gedankengängen. „Oft red’ i schneller, als ich denk’“, gesteht er, wenn er von einem Gedanken zum anderen springt, aus der messerscharfen Überlegung scheinbar übergangslos und oft genial in die beißende Satire übergeht und zu völlig überraschenden Einsichten kommt. Und oft muss man sich als Zuhörer fragen: War das jetzt noch ernst oder schon Witz?

So präsentiert sich sein Programm informativ, intellektuell, emotional und humoristisch glänzend in einem. Seine Themen: alles, was dem 58-Jährigen in letzter Zeit sauer aufgestoßen ist – und das ist eine ganze Menge. Christian Lindner ist für den linken Kabarettisten ein gefundenes Fressen mit seinem „Lindner-Tröpferl“ – so bezeichnet Springer den Sprit in Zeiten des Tankrabatts. Da musste man beim Tanken nur „einen Zwanziger“ hinlegen – „den Rest zahlt der Lindner!“ Er relativiert, wenn er vorrechnet, dass durch Windräder jährlich 100 000 Vögel sterben, was er natürlich bedauert – durch Glasfassaden jedoch eine Million. Übrigens bestehe die neue CSU-Zentrale in München fast nur aus solchen.

Lesen Sie auch: Ausstellung zur Kulturwoche in Otterfing: Der Blick ins Detail lohnt

Natürlich stehen auch Corona, das Gendern oder der Ukrainekrieg auf der Tagesordnung. Diese Themen werden jedoch mit der typisch Springerschen Herangehensweise intelligent, nachdenklich und nie platt mit dem Vorschlaghammer behandelt. Zum Erholen plaudert er dann manchmal von früher, etwa als seine Mutter ein Obstgeschäft nahe der Landebahn des Flughafens München-Riem betrieb und deshalb mit den Kunden sehr laut sprechen musste. Abends, als sie dem kleinen Christian dann im Bett Märchen erzählte, konnte sie diese Lautstärke nicht abstellen, sodass das mit dem Einschlafen oft drei Stunden gedauert habe.

Genial, wie Springer das Sprichwort „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ philosophisch seziert und in „Der späte Wurm verarscht den Vogel“ ummünzte. Enttäuschend für Rolling-Stones-Fans muss es gewesen sein, als er offenlegte, dass Mick Jagger in den 70er-Jahren von der NS-Fotografin Leni Riefenstahl abgelichtet wurde, sich daran in einem späteren Interview aber nicht mehr erinnern konnte. Für einen Kabarettisten mit Haltung, wie Springer einer ist, kann diese Verlogenheit nur eins bedeuten: nie mehr auf ein Stones-Konzert.

Zur Frage, ob man in schlimmen Zeiten überhaupt noch mit gutem Gewissen lachen darf, zitiert er Erika Mann aus den 1920er-Jahren: „In elenden Zeiten darfst du kein Kabarett machen, da musst du Kabarett machen!“

Die Kulturwoche geht an diesem Samstag, 5. November 2022, zu Ende: Der aus Gmund stammende Sänger, Pianist und Musikkabarettist Ramon Bessel beschließt das Programm in der Schulaula ab 20 Uhr mit seinen „Liedern zum Festhalten“. Es gibt noch Karten zu zwölf Euro (www.otterfingerkulturwo che.de, Einlass 19.30 Uhr).

Reinhold Schmid