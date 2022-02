Otterfinger Wirt freut sich über Wegfall der Sperrstunde

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Erleichterung ist ihm ins Gesicht geschrieben: Ludwig Klier, Chef im Gasthaus Baumann in Otterfing, freut sich, seinen Gästen beim Essen wieder mehr Zeit zugestehen zu können. © Thomas Plettenberg

Auch wenn die Sperrstunde für das Otterfinger Gasthaus Baumann mit seinem Fokus auf die Speisegastronomie nicht so folgenschwer war wie für Bars: „Ich bin trotzdem froh, dass sie jetzt aufgehoben wurde“, sagt Ludwig Klier, der das traditionsreiche Wirtshaus in dritter Generation führt.

Otterfing - „Es war schon seltsam, die Gäste Punkt 22 Uhr hinaus zu bitten, kaum, dass sie mit dem Essen fertig waren.“

Vor allem am Wochenende seien viele seiner Gäste erst gegen 20.30 Uhr zum Essen gekommen. „Danach noch gemütlich sitzen bleiben, das war nicht drin“, sagt Klier.

120 Plätze hat der Gasthof, den Kliers Großmutter Barbara Baumann 1937 übernommen hatte. Seit gestern dürfen die Gäste wieder bis 23 Uhr sitzen bleiben – wie berichtet, hatte das Kabinett die pandemiebedingte 22-Uhr-Sperrstunde gekippt. Klier muss für die Rückkehr zu den alten Öffnungszeiten kein Personal zurückholen. „Wir haben zum Glück unser Stamm-Service-Personal über die gesamte Corona-Zeit behalten. Deshalb können wir gut mit der neuen Situation umgehen.“

Ein Plus an Veranstaltungen wie Geburtstags- oder Familienfeiern wird Klier durch den Wegfall der Sperrstunde wohl nicht verzeichnen. „Das wird erst besser, wenn der Frühling kommt und die Infektionszahlen runtergehen.“ Denn mehr als die Sperrstunde habe die Angst vor einer Ansteckung die Menschen vom Feiern abgehalten. „Nach Weihnachten wurden bei uns acht von zehn Veranstaltungen abgesagt oder haben in deutlich kleinerer Runde als ursprünglich angekündigt stattgefunden.“ Trotz eines funktionierenden Hygienekonzepts trauten sich viele derzeit einfach nicht, zu feiern.

