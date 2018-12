Bauland auch für Bürgermeister-Kinder

Der Otterfinger Gemeinderat schafft Bauland auf einem Teil der „Penny-Wiese“. Auch Kinder von Bürgermeistern profitieren davon.

Otterfing – Auf der freien Fläche südwestlich des Otterfinger Supermarkts („Penny-Wiese“) entsteht ein neues Baugebiet. Der Gemeinderat signalisierte in der jüngsten Sitzung seine Bereitschaft, für ein etwa 6500 Quadratmeter großes Areal ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten. Damit entsprach das Gremium einem Wunsch der Familie Eglseder, die auf fünf Bauplätze hoffen darf. Von der Planung profitieren auch zwei andere Familien.

Sowohl Bürgermeister Jakob Eglseder (CSU) als auch seine Stellvertreterin Ulrike Stockmeier (FWG) waren von der Beratung und Entscheidung wegen persönlicher Befangenheit ausgeschlossen, weil ihre Familien über Grundstücke in besagtem Gebiet verfügen; die beiden verließen den Ratstisch. Da Dritter Bürgermeister Karl Einwanger (Grüne) wegen einer Erkrankung fehlte, übernahm Georg Schlickenrieder (CSU) als dienstältester Gemeinderat die Sitzungsleitung.

Bei der Penny-Wiese handelt es sich planungsrechtlich um einen „Außenbereich im Innenbereich“. Will heißen: Die Fläche ist so groß, dass sie nicht als Baulücke mit automatischem Baurecht gewertet wird. „Es braucht also einen Bebauungsplan“, stellte Bauamtsleiter Heinz Hirz fest. Entwickelt werden soll nur der westliche Teil der freien Fläche, begrenzt im Osten von einer (gedachten) Verlängerung des Kölblangers, die im Süden auf eine Stichstraße an der Haidfeldstraße trifft.

Der östliche Teil der Wiese in Richtung Staatsstraße bleibt unbeplant und Außenbereich. Die neue Bebauung würde daran auch nichts ändern: Der verbleibende Rest sei immer noch zu groß, um als Baulücke durchzugehen, erklärte Hirz. „Das wurde uns auf mehrfache Nachfrage so bestätigt.“

Wie Eglseder auf Anfrage erklärte, habe er seinen fünf Kindern bereits vor etlichen Jahren die Grundstücke übertragen. Angedacht seien drei Einfamilienhäuser (teils mit Büros) sowie ein Doppelhaus.

Verwirrung gab es zunächst um vermeintlich fehlende Unterschriften, mit denen sich die potenziellen Bauwerber gegenüber der Gemeinde verpflichten, dort selber zu bauen oder ausschließlich an andere Otterfinger zu verkaufen, die ebenso berechtigt sind wie sie selber. „Es wurde glaubhaft versichert, dass diese Unterschriften nachgereicht werden“, betonte Sitzungsleiter Schlickenrieder.

Susanne Weitl (CSU) war unwohl dabei, sie hätte die so grundsätzliche Entscheidung gerne vertagt. Auch Thomas Hogger (Grüne) hatte Bedenken. „Das Ganze ist schon etwas delikat“, sagte er mit Blick auf die persönliche Beteiligung der Bürgermeister und betonte, „dass es sehr wichtig ist, alle Bürger gleich zu behandeln“. Auch Roberto Sottanelli (SPD) legte Wert darauf, „dass diese Baulandausweisung vollkommen sauber abläuft“.

Lesen Sie auch: Diese Themen haben unsere Leser 2018 am meisten interessiert

Schlickenrieder wies darauf hin, dass eines der Grundstücke vermutlich ohnehin als Baulücke zu interpretieren wäre. „Obwohl es dort wahrscheinlich schon Baurecht gibt, unterschreibt auch dieser Grundstücksbesitzer die Selbstverpflichtung.“ Gemäß dem Otterfinger Modell können „weichende Erben“ Grundstücke bis zu einer Größe von rund 700 Quadratmeter ausgewiesen bekommen, wenn ihre persönlichen Verhältnisse bestimmte Voraussetzungen erfüllen. „Wir haben dieses Modell schon mehrfach angewandt“, sagte Schlickenrieder. „Ich sehe auch im vorliegenden Fall kein Problem“, sagte Gerhard Heimerer (CSU), „alle sollen das gleiche Recht haben.“

Letztlich stimmte nur Andreas Eichhorn (SPD) gegen die Einleitung des Verfahrens. Er verwies darauf, dass der Gemeinderat jüngst das Ansinnen von zwei Söhnen eines Otterfinger Arztes abgelehnt habe, die in Holzham bauen wollten. „Da wird meiner Meinung nach mit zweierlei Maß gemessen.“ Zudem verursache die Planung ein Wachstum, „das übers Ziel hinausschießt“.

Laut Hirz ist der Vergleich Eichhorns mit den Holzhamer Bauwünschen unpassend. „Da werden Äpfel mit Birnen verglichen.“ Es gebe eine andere Außenbereichs-Bewertung und eine andere Vorgeschichte.