Kulturhistorische Besonderheit in Otterfinger Pfarrkirche

St. Georg im Mittelpunkt: Pfarrer Slawomir Fijalkowski (l.) und Mesner Helmut Heinrich wissen, dass der Patron der Otterfinger Kirche den Gläubigen an prominenter Stelle und in ungewöhnlicher Größe begegnet. Der Altar als barocke Schaubühne Standbild hat Räder bekommen © Thomas Plettenberg

In der Otterfinger Pfarrkirche bekommt der Georgi-Tag eine plastische Bedeutung: Auf dem barocken Hochaltar ist der Heilige Georg zu sehen - wie er das Böse besiegt.

Otterfing – Otterfings Kirche steht weithin sichtbar auf einem Moränenhügel, fällt mit einem markanten Spitzturm auf – und kann im Inneren mit einer Besonderheit aufwarten: der Heilige Georg, Patron der Pfarrkirche, leibhaftig auf dem Hochaltar. Auf einem geschmückten Ross stößt der geharnischte Ritter energisch einen Speer in den Rachen eines Ungeheuers und rettet damit nicht nur das Leben der Königstochter Margarethe, sondern macht den Gläubigen deutlich: Man kann das Böse besiegen. Der heutige Georgi-Tag ist damit mit einer bedeutsamen Botschaft verbunden – nicht nur im religiösen Kontext.

Schon deswegen lohnt sich ein genauerer Blick auf den Otterfinger Georg, der uns fast in Lebensgröße entgegentritt. Die Figur ist volkstümlicher gestaltet als der elegante Rokoko-Heilige in der Georgskirche in Bogenhausen, den Hofbildhauer Johann Baptist Straub (1704 -1784) geschaffen hat. Straubs Georg ist ein edler Ritter, der den Höllendrachen mit spielerisch anmutender Geste erledigt. Die Ähnlichkeiten zur Otterfinger Figur sind auffallend. Handelt es sich um Vorbild und Nachahmung?

Der Otterfinger Heilige in seinem triumphbogenartigen Altargehäuse entstand im 17. Jahrhundert – so steht es im Kirchenführer, der aus der Feder des langjährigen Pfarrers Johann Lindermeier (1936 - 2008) stammt. Nach dem 30-jährigen Krieg, um das Jahr 1655, hat ihn (und weitere Figuren in der Kirche) Caspar Niederreiter aus Dietramszell geschaffen, der in Wolfratshausen ausgebildet worden war. „Der viergeschossige Hochaltar ist wirklich ein Hoch-Altar, eine Schauwand, auf die sich die Blicke der Beter richten“, heißt es bei Lindermeier, der vermutet, dass Niederreiter von einer Georgs-Figur in der Münchner St.-Michael-Kirche inspiriert worden war.

Zu Caspar Niederreiters Zeit, dem Übergang zum Frühbarock, standen die Figuren jedoch in der Regel neben und nicht im Altar. Schon damals aber gab es markante Ausnahmen: Die eindrucksvolle, von Erasmus Grasser geschaffene spätgotische Sitzfigur des Hl. Petrus im Alten Peter zu München war wohl Vorbild für die Sitzfiguren des Hl. Emmeram in Kleinhelfendorf (Gemeinde Aying) oder für die Nikolaus- und Valentin-Sitzfiguren in Otterfing-Bergham, die vermutlich in den Jahren nach dem 30-jährigen Krieg in die frühbarocken neuen Altäre gestellt worden sind.

Trifft das auch für die Otterfinger Georgsfigur zu? Während die Sitzfiguren in Bergham in ihrer Statik und Ruhe zu einem Kapellen-Altar passen, gehört der Georg hoch zu Ross wohl nicht zur ursprünglichen Ausstattung des Hochaltars in Otterfing aus der Übergangszeit zwischen Renaissance und Frühbarock, sondern ist einer späteren Epoche zuzurechnen – der Barockzeit, in der Altäre wie Theaterbühnen gestaltet wurden.

Es muss um das Jahr 1780 gewesen sein, als der Hochaltar in Otterfing umgebaut wurde. Der Aufbau wurde durch die Hinzufügung von Säulen neben den Statuen der Hl. Korbinian und Benno verbreitert – nicht gerade zum Vorteil der Gesamtkonzeption des Altares, wie Lindermeier schreibt. Im Zuge dieses Umbaus muss die Georgsfigur nach Otterfing gekommen sein. Die Verbreiterung wurde mutmaßlich vorgenommen, um die Reiterfigur platzieren zu können. Der elegante Georg in Bogenhausen war wenige Jahre vorher von J.B. Straub geschaffen worden und hat wohl Aufsehen erregt. Das Kunstgeschehen in der Stadt hatte immer schon Vorbildwirkung auf das Münchner Umland.

Überhaupt war es in dieser Umbruchzeit regelrecht Mode geworden, „lebendige Figuren“ in die Kirche oder auf den Altar zu stellen. In Otterfing selbst wurde der Hl. Sebastian, der seit 1729 in einer Mauernische stand, zum Mittelpunkt des rechten Seitenaltars. Ein weiteres anschauliches Beispiel für diesen Trend sind die Großfiguren der grausamen Männer in der Marterkapelle in Kleinhelfendorf aus dem Jahre 1789.

Das Standbild des Hl. Georg wird nach Auskunft des Otterfinger Mesners Helmut Heinrich „zu bestimmten Zeiten (Advent, Fastenzeit) in den Hintergrund gerückt; seit einiger Zeit ist es mit Rädern versehen und kann problemlos weggefahren werden, um einem anderen Altarbild oder einem Vorhang Platz zu machen.

Sollte es zutreffen, dass die Georgsfigur erst um 1780 in den Altar eingefügt wurde: Welches Hochaltar-Bild gab es vorher? War es ein Gemälde des Heiligen wie in Rampertshofen (Gemeinde Dietramszell)? Man weiß es nicht. Das Todesangst-Christi-Bild, das in Otterfing oft anstelle des Reiterbildes gezeigt wird, stammt jedenfalls aus dem 19. Jahrhundert.

