Lieber Windkraft als Lkw-Parkplätze

Über 100 Lkw-Parkplätze sollen im Hofoldinger Forst auf Otterfinger Flur entstehen. Die Gemeinde kämpft dagegen und hat jetzt einen Verbündeten gefunden: Den Planungsverband Region Oberland.

Otterfing – Beim Widerstand gegen den im Hofoldinger Forst geplanten Lkw-Parkplatz (PWC-Anlage) an der Autobahn hat die Gemeinde Otterfing einen Verbündeten gefunden. Der Planungsverband Region Oberland, der die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau umfasst, verweigert dem Projekt seine Zustimmung. Das beschloss der Planungsausschuss des Verbands in seiner Sitzung am Montag.

Wie berichtet, plant die Autobahndirektion Südbayern auf Otterfinger Flur, südlich der Markweg-Brücke, den Neubau eines vier Hektar großen Rast- und Ruheplatzes für Lkw-Fahrer. 106 Parkplätze sollen entstehen, dazu WC-Anlagen. Die Regierung von Oberbayern hat dafür ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Der Planungsverband war aufgefordert, dazu Stellung zu beziehen.

Ausschlaggebend für die Ablehnung war für die Ausschuss-Mitglieder, dass das fragliche Areal im Regionalplan als Vorranggebiet für Windkraftanlagen definiert ist. Das bedeutet, dass die Fläche für mögliche Windräder freizuhalten ist. Unter anderem aufgrund der „10-H-Regelung“, die bestimmte Abstände von Windrädern zur Wohnbebauung festschreibt, ist im Oberland nur in wenigen Gebieten der Bau von Windkraftanlagen denkbar.

„Wir haben lange über Vorranggebiete diskutiert“, sagte Planungsverbands-Vorsitzender Josef Niedermaier (FWG) in der Sitzung. „Wenn wir hier einknicken, würde das dem Prozess in keiner Weise gerecht.“

Neben dem Hinweis auf mögliche Windkraft-Standorte setzt Otterfings Bürgermeister Jakob Eglseder (CSU), der an der Sitzung teilnahm, vor allem auf den Naturschutz, um den großen Rastplatz auf Otterfinger Flur abzuwenden. Auf Betreiben der Gemeinde wies der Kreistag erst im Oktober im fraglichen Gebiet ein neues Landschaftsschutzgebiet (LSG) aus, das es auf Sauerlacher Seite bereits gibt. Um die Windkraft nicht auszubremsen, wurde die dafür vorgesehene Fläche aus dem neuem LSG herausgeschnitten.

Die Regierung von Oberbayern hat nun im Verfahren die negative Stellungnahme des Planungsverbands abzuwägen. Ein Vertreter der Regierung merkte an, dass bezüglich der PWC-Anlage noch rechtliche Fragen offen seien. „Die Prüfung ist nicht abgeschlossen.“