Spenden werden weniger, Betrieb wird teurer: Greifvogel-Station geht das Geld aus

Von: Andreas Höger

In der Bredouille: Alfred Aigner betreibt seit zehn Jahren die Greifvogel-Auffangstation in Otterfing. Viele Patienten, so wie dieser Uhu, verdanken ihm ihr Leben. Jetzt aber wackelt die Finanzierung. © Ralf Poeplau

Spender und Gönner sorgten lange dafür, dass die Greifvogel-Auffangstation in Otterfing finanziell nicht abstürzte. Jetzt aber drohen Turbulenzen: Ein großer Sponsor stieg aus, das Spendenaufkommen ist rückläufig, das Futter teuer wie nie.

Otterfing – Alle Reserven sind dahin. „Die Kasse ist leer“, sagt Alfred Aigner. Die letzte Futterrechnung hat der 61-Jährige aus eigener Tasche bezahlt, die Tiere haben ja Hunger. Die Lage ist ernst – so ernst wie noch nie, seitdem die Greifvogel-Auffangstation bei Bergham, die Aigner mit viel Herzblut betreibt, vor zehn Jahren in Betrieb ging.

Aus weitem Umkreis, teils aus Regensburg und Tirol, werden verletzte Bussarde, Falken, Eulen und Adler eingeliefert. 220 Vögel waren es im Vorjahr, die meisten davon Verkehrsopfer. Aigners Erfahrung wirkt oft Wunder. „60 Prozent der Patienten können wir wieder auswildern“, sagt der Altkirchner. Die Station in Otterfing hat sich zu einem Vorzeigeobjekt gemausert – dank der 1500 ehrenamtlich geleisteten Stunden, die Aigner und seine Helfer leisten.

Doch jetzt fehlt das Geld, um die Greifvogel-Station am Laufen zu halten. Unglücklicherweise trafen zwei Entwicklungen zusammen: Nicht nur, dass das Spendenaufkommen einbrach. Gleichzeitig stiegen die Betriebsausgaben dramatisch an. Im Vorjahr kam die Station mit 16 000 Euro aus, für heuer rechnet Aigner mit 20 000 Euro. Bisher kalkulierte er pro gefiedertem Patient mit einem durchschnittlichen Aufwand von 80 Euro. „Aktuell sind es 150 Euro.“

Futter-Küken kommen aus dem Ausland und werden teurer

Das größte Problem sind die Futterkosten. „Die haben sich seit 2021 verdoppelt“, sagt Aigner. Seit Januar ist in deutschen Geflügel-Aufzuchtbetrieben das Töten von männlichen (und wirtschaftlich unrentablen) Eintagsküken verboten, die Firmen sind ins Ausland ausgewichen. Neben Mäusen, die meist aus Kontrollgruppen medizinischer Testreihen stammen, verfüttert Aigner aber ebendiese Eintagsküken an seine Patienten. „Wenn die Küken jetzt tiefgefroren aus Spanien oder Tschechien kommen, steigen natürlich die Transportkosten“, sagt Aigner.

Bei den Tierarzt-Honoraren profitiert die Otterfinger Station von Sonderpreisen; die teils komplizierten Operationen gehen aber trotzdem ins Geld. Zudem spürt Aigner die gestiegenen Spritkosten, wenn er zu einem Notfall unterwegs ist oder einen Patienten in dessen angestammtem Revier irgendwo in Oberbayern wieder auswildert.

Auf der anderen Seite kam der Mittel-Zufluss fast zum Erliegen. Flut-Katastrophe, Pandemie und Ukraine-Krieg ziehen Aufmerksamkeit ab. „Ich verstehe, wenn die Leute jetzt lieber für andere Zwecke spenden“, sagt Aigner. Besonders bitter: Im Vorjahr lief der auf zehn Jahre ausgelegte, jährliche 5000-Euro-Zuschuss der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee aus, die auch die 180 000 Euro für den Bau der 2012 eröffneten Station bezahlt hatte. Kleinspenden können diese Lücke nicht schließen. In seiner Not wandte sich Aigner an das Otterfinger Rathaus.

Gemeinde wirbt für neues Finanzierungs-Modell

Der Gemeinderat reagierte. „Wir werden heuer das Betriebskosten-Defizit ausgleichen“, kündigte Bürgermeister Michael Falkenhahn an. Die Gemeinde ist ohnehin bereits Partner der Station, sie stellt das Grundstück zur Verfügung und bezahlt Strom, Wasser, Abwasser und Müll.

Angesichts der Finanzierungsdelle will Falkenhahn jetzt versuchen, andere Kommunen ins Boot zu holen. Angedacht sei, dass jede Gemeinde oder Landkreis, aus deren Gebiet ein Patient eingeliefert wird, eine Pauschale überweist. „Die Otterfinger Station genießt Ansehen“, sagt der Rathauschef. „Ich werbe dafür, den Betrieb nach dem Solidar-Prinzip auf eine solide Basis zu stellen.“ Aigner wäre dankbar: „Nur mit Spenden allein kann ich nicht kalkulieren.“ Erste Gespräche seien geführt, sagt Falkenhahn. Geprüft werden soll zudem, ob der Bezirk Oberbayern einen Beitrag leisten kann.

