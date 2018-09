Grundschule Otterfing: Konzept für neuen Schulhof steht

Der Pausenhof der Grundschule Otterfing ist nicht nur ein Pausenhof. Auf ihm toben die Schüler, parken Besucher, und während des Dorffests steht dort das Zelt. Nun wird der Hof neu gestaltet.

Otterfing – Jakob Eglseder und Heinz Hirz haben einen Ausflug gemacht. In den Sommerferien haben sich der Bürgermeister und der Bauamtsleiter der Gemeinde Otterfing Schulen im Umkreis angeschaut, genauer gesagt deren Pausenhöfe. Freilich nicht zum Zeitvertreib, sondern um einen Eindruck zu gewinnen, wie ein solcher Schulhof aussehen kann – und welche Elemente bei der Grundschule im eigenen Ort vielleicht übernommen werden können. Deren Pausenhof will man nämlich neugestalten.

Impressionen des Trips nach Holzkirchen, Valley Weyarn und Co. präsentierte Eglseder nun im Gemeinderat. Die Krux: „Die Schulhöfe, die wir eben gesehen haben, sind großteils nur Schulhöfe“, merkte Inge Weber, Rektorin der Grundschule Otterfing, nach der Präsentation an. „Unser Schulhof hat noch andere Funktionen zu erfüllen.“ Auf ihm spielen die Schüler in den Pausen nämlich nicht nur fangen, gleichzeitig dient er als Parkplatz bei Veranstaltungen in der Aula. Und wenn Anfang August Hunderte auf das Otterfinger Dorffest strömen, schunkeln und feiern sie im Festzelt, das auf dem Schulhof steht. Diese Aufgabenteilung soll auch nach der Umgestaltung Bestand haben. Eine Vorgabe, die die Planung nicht sonderlich erleichtert hat.

„Wir haben alle drei Nutzungen unter einen Hut gebracht“, sagte Attila Karpaty vom gleichnamigen Ingenieurbüro, als er das ausgearbeitete Konzept dem Gemeinderat präsentierte. Die 21 Stellplätze, die ob der Aula-Erweiterung nachgewiesen werden mussten, bleiben bestehen. Im Boden werden feste Verankerungen für das Festzelt eingelassen, das laut Karpaty bislang mit Erdnägeln befestigt wurde. Am meisten profitieren aber natürlich die Schüler.

So wird die Fläche komplett gepflastert. Ein ausdrücklicher Wunsch der Schulleitung. „Typische Spiele wie Seilhüpfen sind derzeit auf dem Kies nicht wirklich möglich“, erklärte Rektorin Weber, die mit Kollegen in die Sitzung gekommen war. Außerdem finde man nach den Sommerferien immer wieder Scherben im Schotter. Überbleibsel des Dorffests. „Die kriegen wir da nur schwer raus“, sagte Weber. Über ein Pflaster könne dagegen einfach eine Kehrmaschine fahren.

Die Steine vor der Aula werden indes mit einem Schachbrett-Muster verziert. Noch spielen die Kinder drinnen Schach. Künftig schieben sie König, Dame und Springer über den Pausenhof. „Das haben sich die Kinder gewünscht“, betonte Weber. Um die großen Plastikfiguren unterstellen zu können, hat der Planer einen überdachten Bereich vorgesehen, wo auch die Tischtennis-Platte platziert werden soll. Der Unterschlupf steht auf der anderen Seite der Zufahrt. „Wir wollten den Schulhof nicht mit einem Bauwerk zerstückeln“, erklärte Karpaty. Daneben sollen die beiden Spielhäuschen aufgestellt werden, die die Gemeinde, wie Eglseder verriet, bereits bestellt hat. Lieferzeitpunkt: Ende Oktober.

Einen Zeitplan für die Umgestaltung hat der Rathauschef ebenfalls im Kopf. Die Osterferien hat er für den Baubeginn anvisiert. Im Zuge dessen wird auch der Hartplatz erneuert. Gut 200 000 Euro steckt die Gemeinde laut Eglseder in die Neugestaltung. Das Konzept bewilligte der Gemeinderat einstimmig. An der Schule kann man es kaum erwarten: „Es war unser größter Wunsch, dass wir den vorderen Bereich nutzen können“, sagte Weber. Und wer weiß: Vielleicht dient der Pausenhof ja anderen Rathäusern irgendwann als Inspiration.

