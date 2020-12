Grundschule Otterfing veröffentlicht Kalender - Alltag unter Corona-Bedingungen erschwert

Inmitten der Pandemie gibt die Grundschule Otterfing einen Kalender heraus. Derzeit sind alle Schüler im Präsenz-Unterricht. Schwierigkeiten im Alltag gibt es trotzdem.

Otterfing – Eine Grundschule im Teil-Lockdown, mit Masken und isolierten Klassenverbänden – wie funktioniert das? In Otterfing müssen sich 199 Kinder und 17 Lehrer mit dieser Ausnahmesituation arrangieren. Neun Klassen trotzen Corona mit Teilungs-Konzepten, Lüftungs-Alarmen, einer wandernden Schulkerze und einem gemeinsamen Kalender 2021.

„Es ist eine Herausforderung“, sagt Inge Weber, Rektorin der Grundschule Otterfing, „aber wir haben sie angenommen.“ Eine Schule zu organisieren, während eine Pandemie das Land lähmt, das erfordert Flexibilität. „Und ein Miteinander auch ohne Begegnungen“, sagt Weber. Fast trotzig hat die Schulfamilie heuer ihr Jahresmotto formuliert: „Wir sind eine starke Gemeinschaft und lernen voneinander.“

Schulkerze stärkt Gemeinschaftsgefühl

Corona hatte gleich zu Beginn des Schuljahres zugeschlagen. Eine der beiden 3. Klassen musste zwei Wochen lang vorsorglich zuhause in Quarantäne bleiben. „Derzeit sind alle Schüler wieder im Präsenz-Unterricht“, freut sich die Rektorin. Allerdings bleibt jede Klasse vorsorglich für sich allein, getrennt auch in den Pausen. Um trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl zu wecken, wandert jetzt im Advent eine Schulkerze durch die Räume. Jede Klasse beherbergt die Kerze zwei Tage und notiert in einem Büchlein, was die Kerze in der Klasse erlebt hat. „So erfahren die Kinder, was in den anderen Klassen so passiert“, sagt Weber.

Kalender fördert Zusammenhalt

Als klassenübergreifendes Projekt dient ein gemeinsamer Kalender für 2021. Jede der neun Klassen, dazu die Eltern, das Lehrerkollegium und das FSJ-Team gestalteten je ein buntes Monatsblatt. Der Kunstkalender ist voraussichtlich ab Montag, 9. Dezember, für 8,50 Euro in Otterfinger Geschäften zu haben. Der Erlös kommt dem Elternbeirat zugute. „Wir wollen das Signal senden, dass Zusammenhalt wichtig ist“, sagt Weber.

Transparente Masken helfen im Unterricht

Schüler und Lehrer müssen Schutzmasken tragen. „Für alle nicht angenehm“, sagt die Rektorin. Nach ihrem Eindruck kommen die Kinder aber ganz gut mit der Mund-Nase-Bedeckung zurecht. Für die Lehrer trafen in der vergangenen Woche einige FFP-2-Schutzmasken ein, die der Freistaat zur Verfügung stellt. Einige Lehrer besorgten sich laut Weber die transparenten (und zugelassenen) Kunststoff-Masken des Murnauer Erfinders Ekkehard Gorski, die den Schülern erlauben, die Mimik ihrer Pädagogen zu erfassen.

CO2-Melder messen auch Aerosol-Konzentration

Alle Zimmer, auch Turnhalle und Aula, sind mit CO2 -Meldern ausgestattet. Sie schlagen Alarm, wenn die CO2-Belastung der Luft und die Aerosol-Konzentration kritische Werte erreichen. „Wenn’s piepst, wird gelüftet und die Kinder machen eine Trinkpause“, sagt Weber. Alle 20 Minuten sei das in der Regel der Fall. Alle Schutzmaßnahmen seien nötig, um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten, betont Bürgermeister Michael Falkenhahn in seinem jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht: „Jede andere Unterrichtsform wäre familienorganisatorisch extrem belastend.“

Sollten strengere Corona-Verordnungen nötig und der Lockdown verschärft werden, haben Lehrer und Eltern ein hybrides Unterrichtskonzept vereinbart: Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen geteilt, die tageweise abwechselnd in die Schule kommen oder zuhause per Video-Schalte unterrichtet werden. „Den Freitag würden wir wöchentlich wechselnd gestalten“, sagt Weber. Das Konzept wurde auf der Basis einer Online-Umfrage bei Eltern entwickelt. Bei Bedarf verleiht die Schule Tablets. Zehn Eltern meldeten bereits an, dieses Angebot nutzen zu wollen. avh

