Palnkamer Straße in Otterfing: Bitte nicht parken! 

Aufgepasst: In der Palnkamer Straße in Otterfing gilt ab Montagfrüh ein absolutes Parkverbot. Grund sind Markierungsarbeiten.

Wegen Markierungsarbeiten wird in der kommenden Woche in der Palnkamer Straße in Otterfing beidseitig ein absolutes Halteverbot ausgewiesen. Das teilt die Gemeinde Otterfing mit.

Betroffen ist der Bereich bis zum Abzweig Erlacher Weg in Palnkam. Das Halteverbot gilt von Montag, 27. Juli 2020, um 7 Uhr bis Freitag, 31. Juli 2020, teilt die Gemeinde mit.

mm