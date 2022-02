Neue Straße, neuer Radweg, neuer Brunnen - und vielleicht wird auch ein wichtiges Grundstück gekauft

Von: Andreas Höger

Teilen

Seit vielen Jahren überfällig: Die Gemeindestraße von Wettlkam nach Bergham (im Hintergrund) soll in diesem Jahr saniert werden. Die Grundstücksverhandlungen sind laut Bürgermeister in trockenen Tüchern. Rund 1,2 Millionen Euro sieht der Haushalt 2022 für die Finanzierung des Projekts vor. Neue Sportstätten sind nicht mehr in der Planung © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Otterfing hat für das laufende Jahr ein großes Investitionspaket geschnürt. 6,8 Millionen Euro stehen im Haushalt dafür bereit - vielleicht auch für den Ankauf eines wichtiges Grundstücks.

Otterfing – Corona-Sorgen können die Gemeinde Otterfing heuer nicht mehr bremsen: Ermutigt von einer wieder üppiger sprudelnden Gewerbesteuer verabschiedete der Gemeinderat am Dienstag einstimmig den Haushalt 2022 und mit ihm ein stolzes Investitionspaket in Höhe von insgesamt 6,8 Millionen Euro.

Finanziert werden damit unter anderem ein dritter Brunnen, neue Wasserleitungen (Holzham und Wendelsteinring), eine neue Straße (Wettlkam), ein Radweg (Teufelsgraben), ein zusätzlicher Bauhof-Standort, LED-Lichter für alle Straßenlampen – und vielleicht sogar der Ankauf eines Grundstücks für das kommunale Mehrgenerationen-Projekt. Allerdings: Möglich ist das nur durch neue Schulden und einen Abbau der Rücklage.

Das Jahr 2021 endete finanziell besser als befürchtet

Die Basis des Investitionsmuts legte der vergangene Dezember, der einem schwierigen Haushaltsjahr doch noch ein Happy-End bescherte. „Das Jahr 2021 lief besser als befürchtet“, erklärte Otterfings Kämmerer Peter Kirschenhofer in der Sitzung. Finanzhilfen des Freistaats glichen zumindest einen Teil des Corona-Schwunds bei der Gewerbesteuer aus. Letztlich war es gar nicht nötig, den Verwaltungshaushalt (sprich: das laufende Geschäft) aus den Rücklagen zu stützen, wie zunächst befürchtet. „Wir haben sogar eine kleine reguläre Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt hinbekommen“, sagte der Kämmerer.

Und die guten Nachrichten setzten sich fort. „Unerwartet gingen Nachzahlungen von Betrieben ein“, erklärte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD). Ein kaum planbarer Effekt, wie Kirschenhofer betont. Aber einer mit Wirkung: Etwa 500 000 Euro spült er in den Haushalt 2022. Insgesamt setzt Kirschenhofer die Gewerbesteuer-Einnahmen um eine Million Euro höher an als noch im Vorjahr. „Der dritthöchste Ansatz, den wir je hatten“, stellte CSU-Fraktionssprecher Robert Schüßlbauer fest.

Josef Killer (FWG) allerdings warnte, dass die „Gewerbesteuer für Gemeinden immer ein Lotteriespiel ist“. Die Betriebe leisten Abschlagszahlungen (ähnlich wie man es vom Stromversorger kennt), die tatsächliche Abrechnung kommt aber oft um Jahre verspätet – was in den Rathäusern zu schönen, aber auch zu bösen Überraschungen führen kann.

Investitionsstau soll sich lösen

Zu stemmen ist das Investitionspaket aber nur, indem die Gemeinde 2,8 Millionen vom Rücklagen-Konto abhebt (es verbleiben 2,2 Millionen) und neue Kredite in Höhe von drei Millionen Euro aufnimmt; der Schuldenstand Ende des Jahres würde dann auf 4,8 Millionen Euro anwachsen. Für Schüßlbauer das jetzt trotzdem der richtige Schritt: „Wir tun damit was für unsere Infrastruktur.“ Auch Killer hält die Finanzierung für geboten: „Wir lösen damit einen Investitionsstau.“ Kämmerer Kirschenhofer will bei den Krediten auf clevere Tilgungskonditionen achten und ist sich sicher: „Der Haushalt bewegt sich im gesunden Bereich, das haben wir im Griff.“

Ein Großteil der geplanten Investitionen war bereits bekannt. Als größte Überraschung tauchten die 1,8 Millionen Euro für Grunderwerb auf. Das Gros davon soll helfen, eine Fläche für das seit Jahren geplante Mehrgenerationen-Projekt zu erwerben, wie Falkenhahn auf Anfrage erklärt. „Auch sozial geförderter Wohnungsbau könnte da mit dabei sein.“ Wo das in Frage kommende Grundstück liegt, wollte Falkenhahn noch nicht verraten. Denkbar sei auch, das Projekt wie ursprünglich angedacht auf der gemeindeeigenen Thomawiese umzusetzen. Anschieben soll das Projekt ein(e) Quartiersmanager(in), der oder die im Frühjahr im Rathaus anfängt; die Stelle wird staatlich gefördert. „Bewerber gibt es bereits“, sagt Falkenhahn.

Verschwunden aus der aktuellen Finanzplanung sind Pläne für neue Sportstätten. „Der Bau einer Turnhalle ist im Haushalt nicht drin“, stellte Schüßlbauer fest, „das Thema ist erst mal draußen.“ Was nicht heißt, dass die Gemeinde in diesem Jahr kein Geld in Sportstätten investiert. Für „dringliche Sanierungsmaßnahmen“ im alten Sportzentrum am Nordring sind im aktuellen Haushalt 73 000 Euro vorgesehen.

Die größte Einnahmequelle der Gemeinde bleibt der Einkommenssteueranteil, der heuer auf 4,17 Millionen Euro veranschlagt ist. Bei der Gewerbesteuer brachte Corona größere Einbrüche, heuer erreicht die Prognose mit knapp 2,5 Millionen Euro aber schon wieder nahezu Vor-Pandemie-Niveau.

Haushalt 2022 in Zahlen

Die Kreisumlage entspricht exakt dem Vorjahresansatz: 3,67 Millionen Euro überweist Otterfing an die Landkreis-Kasse.

Die Personalkosten steigen um 200 000 auf 2,143 Millionen Euro. Das liegt an neuen Stellen (Quartiersmanager für Mehrgenerationen-Projekt, Teilzeitkraft für Einwohner-Meldeamt und ein zusätzlicher Auszubildender) sowie an Tarifsteigerungen.

Insgesamt 2,25 Millionen Euro fließen in die Wasserversorgung (dritter Brunnen und neue Leitungen). 1,2 Millionen Euro kostet die Erneuerung der Straße Bergham-Wettlkam. 1,8 Millionen Euro sind reserviert für Grundstückskäufe, vor allem für ein kommunales Wohnprojekt. Für die Umgestaltung des Landkramerplatzes sind 383 000 Euro vorgesehen. Der Teufelsgraben-Radweg nach Holzkirchen schlägt mit 411 000 Euro zu Buche. Die Straßenbeleuchtung wird komplett auf LED umgestellt (202 500 Euro). 100 000 Euro stehen bereit für einen zusätzlichen Bauhof-Standort nördlich des Gewerbegebiets.