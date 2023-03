Preimesser-Bebauung: Höhere Holzhäuser und neuer Spielplatz

Gemeinde reagiert auf Wunsch des Bauträgers

Von Andreas Höger schließen

Das geplante Neubaugebiet auf dem ehemaligen Preimesser-Gelände in Otterfing wird noch einmal verändert. Der Bauträger will energieeffiziente Holzhäuser bauen und braucht dafür mehr Platz. Zudem wird der Spielplatz verlegt. Nicht alle Gemeinderäte sind darüber glücklich.

Otterfing – Die Häuser etwas größer und teils neu situiert, der Spielplatz an anderer Stelle und jetzt Sache der Gemeinde: Für das Neubaugebiet auf dem ehemaligen Preimesser-Gelände sind erneut Änderungen geplant, die eine weitere Genehmigungsrunde erfordern und den möglichen Baubeginn verzögern. Der Gemeinderat leitete in seiner jüngsten Sitzung das Änderungsverfahren ein. Fünf Räte stimmten dagegen, sie waren nicht bereit, dem Bauwerber weiter entgegenzukommen.

Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner erläuterte, setzt der Bauträger Baustolz, eine Marke der Strenger-Gruppe, nunmehr auf energieeffiziente Holzhäuser (KfW 40 Standard); da dies mehr Dämmung erfordert, sollen die Bauräume um bis zu 20 Zentimeter vergrößert werden. Zudem werden alle Häuser höher, die Wandhöhen steigen um 20 Zentimeter auf 6,70 Meter. „Kein Riesenthema“, fand Zellner. Da es angesichts der dichten Bebauung mit Abstandsflächen schwierig werde, rücken zwei Vierspänner nach Süden – einer um einen Meter, ein zweiter gar um sieben Meter.

Dieses Verrutschen verkleinert den „Hofraum“, was kaum Platz für den dort angedachten Spielplatz lässt. Den Spielplatz verlegt die Gemeinde deswegen direkt an den Pitzarweg, wo bisher Besucherparkplätze geplant waren. Laut Zellner kann Baustolz die Parkplätze auf dem Gelände und in der Tiefgarage nachweisen.

Auf Nachfrage von Maria Dießl (CSU) erklärte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD), dass der Spielplatz nicht mehr nur der Anlage zugeordnet ist, sondern öffentlich zugänglich ist. „In dem Viertel fehlt ein Spielplatz“, sagte Falkenhahn, „wenn wir den bauen, bestimmen wir, wie der aussieht.“ Georg Schlickenrieder (CSU) sah das nicht ein: „Wir fordern auch bei kleineren Vorhaben, dass Bauwerber Spielplätze bauen. Und hier zahlt die Gemeinde?“

Eine Pflicht, Spielplätze zu bauen, gebe es grundsätzlich nicht, sagte Zellner auf Anfrage von Gerhard Heimerer (CSU): „Der Bauträger muss aber machen, was wir vorschreiben.“ Falkenhahn sagte zu, mit Baustolz über eine Kostenübernahme zu verhandeln. Zellner deutete an, dass auch eine Übertragung der Spielplatz-Fläche auf die Gemeinde möglich sei.

„Mich stört, dass hier noch mehr umbauter Raum entsteht“, kritisierte Josef Killer (FW), „die Bebauung wird immer massiver.“ Gerhard Heimerer gefiel die Erhöhung um 20 Zentimeter nicht: „Das ist schon eine Hausnummer. Man muss das am Ende auch anschauen können.“ Das Bauen in die Höhe werde der Gemeinde demnächst öfter begegnen, betonte dagegen Zellner. Robert Schüßlbauer (CSU) wertete die jetzt präsentierten Änderungswünsche als „komische Vorgehensweise“ des Bauträgers: „Anlieger fragen nach und haben Einwände –und wir erweitern Baugrenzen. Ist das taktisch klug?“

Kein Problem damit hatte Andreas Eichhorn (SPD): „Die 20 Zentimeter sieht man nicht. Und der Spielplatz gefällt mir am neuen Standort besser.“ Ulrike Stockmeier (FLO) erinnerte daran, dass „wir schon so lange rumtun“. Der Bauträger wolle modernen Standard bauen, das könne man doch ermöglichen. Holzdecken würden auch mehr Höhe erfordern, erklärte Thomas Hogger (Grüne), der wie Stockmeier betonte, „dass wir dringend bezahlbaren Wohnraum brauchen“.

Laut Zellner sind aktuell 36 Wohnungen auf dem Areal geplant. Bei den zwei Mischgebiets-Häusern, in denen 30 Prozent Gewerbe vorgeschrieben ist (etwa Bäckereien oder Büros), reduzieren sich die Wohnungen um zwei auf sechs Einheiten. Das eingezogene kleine Mischgebiet soll die Nähe zum südlich angrenzenden Gewerbegebiet abpuffern, wo zwei Betriebe Beeinträchtigungen durch das neue Wohngebiet fürchten (wir berichteten). Um die Verkehrssituation im Pitzarweg zu entlasten, ergänzte die Gemeinde die Planung erst jüngst um eine zusätzliche Zufahrt von der Kreuzstraße (zwischen den Nummern 26 und 34).

Mehr Infos zum Thema finden Sie hier.