Windräder im Hofoldinger Forst: Landrat wittert „idealen Zeitpunkt“

Vorzeigeobjekt am Starnberger See: So wie hier in den Wadlhauser Gräben könnten 2023 auch im Hofoldinger Forst vier Bürgerwind-Anlagen Strom ernten. Die Gemeinde Otterfing und der Landkreis Miesbach sind entschlossen, ihren Teil zu liefern.

© Sabine Hermsdorf-Hiss (Archiv)