Reisebus-Unfall auf der A8: Riesenstau in Richtung München - Unfallstelle geräumt

Auf der A8 Richtung München hat sich am Abend ein größerer Unfall ereignet. Der Rückstau ist gewaltig. Die Autobahn war über Stunden total gesperrt.

Update, 4. August 2019, 22.14 Uhr: Die Verkehrslage hat sich beruhigt. Die Autobahnpolizei Holzkirchen beschreibt den Unfallhergang wie folgt:

Der Unfallverursacher, ein 50-jähriger Münchner, kam mit seinem Renault Kangoo aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Aufpralldämpfer des Parkplatzes bei Kilometer 18.20 zusammen. Anschließend schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem montenegrinischen Reisebus, den ein 34-jähriger steuerte.

Im Pkw befanden sich neben dem Fahrer noch seine beiden 15 und 17-jährigen Söhne. Alle drei erlitten durch den Unfall leichte bis schwerere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Am Reisebus wurde die Frontpartie eingedrückt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Ein Insasse klagte über Kopfschmerzen, ob diese unfallbedingt waren konnte zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden. Alle anderen Fahrgäste, sowie der Busfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Kurz vor 20 Uhr konnte die Unfallstelle geräumt werden und der Verkehr Richtung München fließt wieder auf allen Fahrstreifen.

Update, 20.19 Uhr: Die Autobahn Richtung München ist nach dem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Pkw wieder freigegeben.

Die Unfallstelle ist geräumt. Aktuell wird allerdings noch ein defekter Rettungswagen abgeschleppt, der den Standstreifen blockiert. Das sollte in Kürze laut Autobahnpolizei Holzkirchen erledigt sein. Dann wird auch der Standstreifen wieder für den Verkehr freigegeben und der Stau, der aktuell immer noch bis Weyarn zurückreicht, sollte sich langsam Auflösen. Zur Unfallursache berichten wir in Kürze.

Update, 19.01 Uhr: Die Autobahn ist immer noch gesperrt. Der Verkehr schleust sich aktuell über den Parkplatz Otterfing an der total gesperrten A8 vorbei. Retter und Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Bergungsarbeiten laufen. Der Stau geht zurück bis zur Ausfahrt Weyarn.

Erstmeldung 4. August, 18.15 Uhr

Otterfing/Hofoldinger Forst/A8 - Ein schwerer Unfall hat sich vor Kurzem auf der A8 Richtung München zwischen Holzkirchen und Brunnthal etwa Höhe Otterfing ereignet.

Die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet: Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Bus kam es um 18.08 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Otterfing in Fahrtrichtung München. Der Verkehr zwängt sich derzeit durch den Parkplatz an der Unfallstelle vorbei. Der Stau reicht bereits bis zur AS Holzkirchen zurück. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Anmarsch.

Unfall auf A8 Höhe Otterfing: Pkw kracht in Bus

Nach ersten Erkenntnissen sind entgegen erster Meldungen nur drei Personen leicht verletzt worden. Alle drei waren Insassen des Pkw. Von den Businsassen wurde niemand verletzt. Über den Unfallhergang können noch keine Angaben gemacht werden.

