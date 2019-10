Hubschrauber-Einsatz nach Reitunfall bei Otterfing

Kommunalwahl 2020 in Holzkirchen - Umfrage: Was ist Ihr wichtigstes Thema für die Zukunft?

Der Amtsinhaber Olaf von Löwis (CDU) tritt in Holzkirchen nicht mehr an, zumindest nicht als Bürgermeister. Wir wollen von Ihnen wissen: Was ist das wichtigste Thema, …