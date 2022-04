Bundestags-Abgeordneter fordert: Otterfing soll nicht nur ein Windrad bauen

Von: Andreas Höger

Teilen

Windräder drehen sich in einem Windpark. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im Landkreis Miesbach dreht sich aktuell nicht ein einziges großes Windrad. Eine erste Bürgerwindanlage plant die Gemeinde Otterfing im Hofoldinger Forst. Aber warum nur eins, fragt Bundestags-Abgeordneter Karl Bär. Der Holzkirchner Grüne wünscht sich mindestens zwei weitere.

Otterfing/Holzkirchen – Den Schwung des am Mittwoch (6. April) im Bundestag verabschiedeten „Osterpakets“, das den Ausbau Erneuerbarer Energien beschleunigen soll, lässt der Grünen-Politiker Karl Bär nicht ungenutzt. Der Bundestagsabgeordnete aus Holzkirchen findet, dass der Landkreis Miesbach einen größeren Beitrag zur Energiewende leisten muss.

Konkret schlägt er vor, im Hofoldinger Forst in der Gemeinde Otterfing drei Windräder zu bauen, anstatt wie derzeit geplant nur eine Anlage. „Das ist technisch möglich, ökonomisch wie ökologisch sinnvoll und vor Ort finanzierbar “, ließ er jetzt in einer Pressemitteilung wissen.

Das vom Bundestag beschlossene Gesetzespaket zur Energiewende sieht unter anderem vor, die Ausbaumengen und die EEG-Vergütung für Wind- und Solarenergie zu erhöhen. Zudem gibt es mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger und Kommunen – ein Weg, den die Gemeinde Otterfing bereits eingeschlagen hat. In den nächsten Tagen steht die Gründung einer Windenergie Hofoldinger Forst GmbH an, in die sich die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying mit je einem Windrad einbringen. 2024 soll der kleine Windpark im Hofoldinger Forst entlang der Autobahn gebaut werden.

Bär wünscht sich ein ambitioniertes Vorgehen und regt an, gleich drei Windräder auf Otterfinger Flur zu setzen. „Ein Windrad reicht für unsere Region nicht aus.“

Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) rät eher zu einem stufenweisen Vorgehen. „Das Thema Windräder ist emotional behaftet“, sagt Falkenhahn. Es gelte, durch das Vorreiter-Windrad noch vorhandene Ängste in der Bevölkerung zu zerstreuen und für eine breitere Akzeptanz zu sorgen. Könne man zeigen, dass ein Windrad wirtschaftlich zu betreiben ist und keine gesundheitliche Bedrohung darstellt, könnten Folgeprojekte davon profitieren.

Mehr zum Thema finden Sie hier.