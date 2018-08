Keiner kann es feiner: Vermes baut sich neuen Firmensitz

Wenn es gilt, kleinste Mengen von Flüssigkeiten genau zu platzieren, spielt ein Otterfinger Unternehmen weltweit in der Champions League: Die Firma Vermes hat eine Größe erreicht, die am alten Firmensitz an der Palnkamer Straße kaum mehr Platz findet. Ein großer Neubau ist geplant.

Otterfing –Wer hätte das gedacht: Vor acht Jahren war die „alte“ Vermes knapp der Insolvenz entronnen. Jetzt strotzt das Unternehmen vor Kraft, die Vermes Microdispensing GmbH hat sich einen internationalen Markt erobert. Fast 100 Mitarbeiter drängen sich im Hauptquartier in der Palnkamer Straße.

Der „Turnaround“ ist gelungen – und das mit solchem Erfolg, dass mehr Platz dringend nötig ist. Geschäftsführer Jürgen Städtler erwarb von der Gemeinde eines der letzten Grundstücke im Gewerbegebiet: An der Ludwig-Ganghofer-Straße 42 soll die neue Zentrale entstehen.

Wann genau der Umzug ansteht, kann Pressesprecherin Birgitt Harrow nicht sagen: „Wir hoffen, dass die Dinge schnell realisierbar sind.“ Die Baupläne jedenfalls sind schon konkret. Der Gemeinderat kommt der Firma entgegen und lässt eine dichtere Bebauung zu. „Vermes braucht ein spezielles Raumprogramm“, sagt Bauamtsleiter Heinz Hirz.

So wird das Gebäude 35 Meter breit, bisher waren maximal 22,50 Meter möglich. Der Hauptbaukörper hält die bisher gültigen 8,50 Meter Wandhöhe ein, nur ein Gebäudeteil in der Mitte ragt als Satteldach darüber hinaus. Die Flachdächer drumherum werden begrünt, maximal 30 Prozent können als begehbare Terrassen genutzt werden. „Eine Einfügung in die umgebende Bebauung ist gewährleistet“, findet Hirz.

Sobald das Landratsamt die vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Änderung des Bebauungsplans absegnet, könnte Vermes loslegen. „Wir brauchen dringend mehr Flächen für Verwaltung und Produktion“, sagt Pressesprecherin Harrow.

Die Wachstumskurve zeigt steil nach oben, der Umsatz steigt von Jahr zu Jahr. Der Bundesanzeiger weist für das Jahr 2016 einen Jahresüberschuss von 3,5 Millionen Euro aus. „Und wir wachsen weiter sehr stark“, sagt Harrow.

Vermes blickt in Otterfing auf eine lange Tradition zurück. Chemikalienhändler Franz Vermes gründete das Unternehmen anno 1946, die ersten Profite gelangen mit einer Kugelschreiberpaste. Die Firma entwickelte sich zum Spezialist für Schreib- und Registriertechnik. Schon in den 90er Jahren entdeckte Vermes das Geschäftsfeld der Mikrodosierung (Piezo-Technik). 2001 brachten die Otterfinger ihr erstes Mikrodosierungssystem auf den Markt. Vermes baute Ventile, mit denen sich Chemikalien, Arzneien, Tinten oder Kleber exakt dosieren lassen.

Just in der heiklen Phase, als die Otterfinger mit viel Aufwand diese Marktnische besetzten, erfasste die globale Finanzkrise (ab 2007) den Maschinenbau, die potenziellen Hauptabnehmer. Die Aufträge gingen dramatisch zurück. Im Herbst 2009 musste die Firma in ein Insolvenz-Verfahren.

Vermes überstand die Krise. Der Bereich Registriertechnik wurde abgespalten, das Haupterbe übernahm die „Vermes microdispensing GmbH“. Der Insolvenzverwalter hatte frisches Kapital organisiert: Die Schweizer Essemtec AG und das Berliner Unternehmen Promess GmbH brachten Geld und Know-how mit. Die alte Mannschaft krempelte die Ärmel hoch.

Der Fokus auf die Mikrodosierung entpuppte sich als goldrichtige Neuausrichtung. Zuletzt zeigte sich der asiatische Markt, wo Apple und Co. produzieren lassen, als dankbarer Abnehmer. Vermes ist mittlerweile, laut eigenen Angaben, Weltmarktführer bei Mikrodosier-Konzepten für Klebstoffe und Flüssigkeiten aller Art. Die Hochpräzisions-Ventile made in Otterfing finden Verwendung bei der Produktion von Autos, Medikamenten, Fernsehern oder LEDs.

Für den nächsten Wachstumsschub und eine neue Produktoffensive hat sich das Unternehmen 2017 einen chinesischen Investor ins Boot geholt, die Firma CCTC aus der Provinz Guangdong. Laut Sprecherin Harrow verspricht sich Vermes davon „vielfältige geschäftliche Synergien und einen sich gegenseitig ergänzenden Kundenstamm“.

Die Konzernzentrale bleibt in Otterfing, wie Harrow versichert – demnächst nur an neuem Ort: „Die Geschäftsentscheidungen werden weiter in Otterfing gefällt.“