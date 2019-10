Kipplaster rammt Eisenbahnbrücke bei Otterfing: Hoher Sachschaden

Aus Unachtsamkeit hat ein Lkw-Fahrer aus Hausham den Kippaufbau seines Lasters ausgefahren. Dann kam er an eine Bahnbrücke bei Otterfing - und blieb hängen.

Otterfing - Im falschen Moment den falschen Hebel erwischt: Dieses Missgeschick ist einem 60-jährigen Lkw-Fahrer aus Hausham am Dienstagvormittag auf der Hienloher Straße bei Otterfing passiert. Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, fuhr der Mann gegen 11 Uhr mit seinem leeren MAN-Kipplaster in Richtung Ortsmitte, als er kurz vor der Brücke der Eisenbahnlinie Holzkirchen-München versehentlich an den Schalter für das Aufrichten des Kippaufbaus kam. Komplett ausgefahren krachte die Ladefläche dann gegen die Brücke.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Aufbau nach hinten gerissen wurde und sich dort mit der Hinterachse des Lkw verkeilte. Auch die eigentlich robuste Brücke musste Federn lassen: Fünf Zentimeter Beton brachen heraus, das Geländer wurde verbeult.

Der Haushamer blieb bei dem Unfall unverletzt, die Bergung des Lasters übernahm ein Kran. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 65.000 Euro.

sg